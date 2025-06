Gabriel Mercado tem volta ao Internacional cada vez mais próxima

Lesionado desde setembro de 2024, o zagueiro Gabriel Mercado está perto de voltar ao time do Internacional. Fotos dos treinamentos de quinta (5) e desta sexta-feira (6) no CT Parque Gigante mostram o argentino trabalhando normalmente junto com os colegas de elenco, inclusive com atividades com bola. Assim, o retorno está cada vez mais próximo.

Mercado se machucou na vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 22 de setembro. Diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o defensor de 34 anos passou por cirurgia e, desde então, faz tratamento no departamento médico colorado.

O retorno será após o Mundial

Mesmo que Mercado tenha sido visto treinando normalmente com o grupo nas últimas semanas, é muito improvável que esteja em campo na próxima quinta (12), contra o Atlético-MG, pela 12ª rodada do Brasileirão. O mais certo é que esteja à disposição do técnico Roger Machado para a partida seguinte, contra o Vitória, dia 13 de julho, no Beira-Rio, logo após o Mundial de Clubes.

Até lá, o zagueiro continuará realizando trabalhos sob orientação o departamento físico e participando de atividades em campo, ao lado dos demais atletas do elenco. Seu retorno aos jogos, no entanto, deverá ocorrer de forma gradual. Ou seja, ele não começará as partidas ou, se começar, não atuará os 90 minutos.

O contrato do argentino com o Alvirrubro vencia em dezembro do ano passado. Com a lesão diagnosticada no final de setembro, o Inter anunciou a renovação automática do vínculo, até dezembro de 2025. Conforme apurou o Lance!, ainda não existem conversas para uma nova prorrogação.

