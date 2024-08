Fala de Roger Machado no vestiário do Internacional anima torcedores: ‘Espetacular’

Roger Machado no comando do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 16:22 • Porto Alegre

O Internacional reencontrou o caminho das vitórias na noite de quarta-feira (14), quando bateu o Juventude por 2 a 1. Nas redes sociais, uma cena chamou a atenção dos Colorados nas imagens dos bastidores da partida: a fala de Roger Machado.

A postura de Roger no vestiário após a conquista dos três pontos foi elogiada pelos torcedores Colorados. O técnico, que antes estava no Juventude, adversário da noite, enalteceu não somente o grupo do Inter, mas também a torcida.

➡️ Internacional vence o Juventude no Brasileirão e encerra sequência negativa

-Parabéns! Vocês mereceram mais do que qualquer um. Quando puder, lá nos microfones, enaltece a torcida (…) A gente estava há 12 jogos sem ganhar e quem veio ao estádio, em nenhum momento deixou de acreditar em vocês. - disse Roger em um dos trechos divulgados.

Nos últimos anos, o Internacional sofreu diversas eliminações, que resultaram em problemas no vestiário. A presença de Roger, entretanto, parece mudar o ambiente.

Não consegue se construir um time vitorioso com 11. Se constrói com 30. Sempre competindo e acreditando até o final. - exaltou Roger.

Roger Machado chegou ao Internacional após a demissão de Eduardo Coudet. Com contrato até o final de 2025, o técnico encontrou a primeira vitória justamente contra o ex-clube. Agora, o desafio é fora de casa. No domingo (18), o Colorado enfrenta o Atlético-GO, a partir das 16h, no Antônio Accioly, em Goiânia.

Camisa Oficial adidas Internacional 2024 Camisa Oficial adidas Internacional 2024 Aproveite para garantir a camisa deste ano do Inter e personalize com a numeração do seu craque favorito! A partir de R$ 349,99

Confira alguns comentários: