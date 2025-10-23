Exame revela extensão de lesão de zagueiro do Internacional

Ao que tudo indica, a entorse sofrida por Vitão no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o Bahia, em partida na noite desta quarta-feira (22), não foi tão grave assim. Exame feito na manhã desta quinta-feria (23), no Rio de Janeiro, revelou a extensão da lesão do zagueiro do Internacional. Com o próprio camisa 4 colorado revelou à rádio Gaúcha ao voltar para o hotel onde a deleção está na capital fluminense, não houve ruptura nos ligamentos.

– Não tem lesão nos ligamentos, graças a Deus – afirmou Vitão.

O Colorado enfrenta o Fluminense, às 17h30min (de Brasília) deste sábado (25). Antes, treinará nesta quinta (23) e na sexta (24), na Escola de Educação Física do Exército, na Urca.

Vitão continua fora

Eram 37 minutos da etapa inicial. O Bahia lançou uma bola na linha de fundo pela direita. O argentino Sanabria dominou, mas Vitão deu um carrinho, mandando para escanteio. Só que, no lance, a perna esquerda ficou presa no gramado, e o camisa 4 passou a se contorcer em campo.

Após atendimento médico, o zagueiro ainda tentou permanecer em campo. Mas, após a cobrança de escanteio pelo Tricolor de Aço, Vitão caiu no gramado e saiu no carrinho. No seu lugar, entrou Clayton Sampaio.

Conforme informações preliminares, o jogador sofreu uma entorse. No exame clínico, foi descartado ruptura dos ligamentos. Os exames desta quinta confirmaram isso. O clube, porém, ainda não divulgou qual a gravidade, nem qual será o tratamento. O certo é que o defensor está fora do jogo deste sábado.

Com a ausência de Vitão, além dos laterais-esquerdos Bernabei e Alisson, suspensos, o grupo recebeu reforços direto de Porto Alegre. Carbonero, que ficou de fora do duelo com o Bahia por ter tomado o terceiro amarelo, e Alan Patrick viajaram pela manhã. Já o zagueiro Pedro Kauan e o lateral Pablo, ambos do sub-20, viajaram no começo da tarde.