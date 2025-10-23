Internacional terá dificuldades para montar a defesa para sábado

O Internacional terá dificuldades para monta a defesa para a partida deste sábado (25), contra o Fluminense. Isso porque dois titulares e um reserva não poderão estar na partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitão ainda aguarda diagnóstico da lesão que sofreu aos 37 minutos da derrota por 1 a 0 para o Bahia, na quarta-feira (22). Já Bernabei, com terceiro amarelo, e Alisson, expulso, cumprem suspensão.

O jogo contra o Tricolor Carioca será às 17h30min (de Brasília) no estádio Maracanã. O Colorado tem 35 pontos e está na 15 colocação na tabela de classificação.

Os desfalques na defesa

O zagueiro Vitão até viajou com o grupo de Salvador para o Rio de Janeiro, mas a gravidade da lesão no joelho esquerdo ainda não foi confirma. O diagnóstico do teste clínico indica que não houve ruptura dos ligamentos, mesmo assim, a entorse sofrida aos 37 do primeiro tempo da partida contra o Esquadrão de Aço exige tempo de recuperação ainda não divulgado.

Na lateral esquerda, nem o titular Bernabei nem o reserva Alisson, que fez sua primeira partida na Arena Fonte Nova, poderão jogar. O argentino tomou terceiro amarelo aos cinco minutos de jogo. Já o garoto de 17 anos foi expulso após 26 minutos em campo.

Quem serão os substitutos

Para enfrenta o Flu no Maracanã, Ramón e Emiliano Díaz terão que montar um quebra-cabeça. Sem outros reservas para o lado esquerdo do campo, terão que deslocar Victor Gabriel para a posição, na qual fez a base. Já na zaga, terá de escalar Clayton Sampaio e Juninho ao lado de Mercado, se quiser seguir com os três zagueiros.

Como ficaria sem reservas, o zagueiro Pedro Kauan e o lateral-esquerdo Pablo, ambos do sub-20, viajaram nesta manhã para o Rio para se juntarem à delegação. Ambos já foram relacionados em outras partidas ao longo do ano.

Também embarcaram o meia Alan Patrick, que se recupera de lombalgia e fara teste antes do confronto, e o atacante Carbonero. O colombiano tem vaga garantida no time titular, já que cumpriu suspensão em Salvador.