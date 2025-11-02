'Estamos num momento de m****? Estamos. Mas vamos sair', diz auxiliar do Internacional

O técnico do Internacional Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano Díaz comentaram o empate em 0 a 0 com o Atlético-MG na noite deste domingo (2). Apesar das vais da torcida e do resultado do jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, os argentinos se mostraram otimistas com a atuação da equipe, e o filho pediu paciência à torcida: "Estamos num momento de m****? Estamos. Mas vamos sair".

O Colorado volta a campo na quarta-feira (5), contra o Vitória, às 19h (de Brasília), no Barradão. A partida é daquelas que valem seis pontos, já que o Leão está a cinco pontos do Alvirrubro.

Técnico do Internacional fala das mudanças

As primeiras questões feitas na coletiva foram referentes às mudanças da equipe, que teve Vitinho na ala-direita e Rafael Borré no lugar de Carbonero. Don Ramón pediu a palavra e disse que essa foi a escalação trabalhada durante a semana.

– Trabalhamos toda a semana dessa maneira. Precisávamos ter o que passou, muita pressão, muita dinâmica. Gostei da equipe. Crescemos no tático, na intenção. Creio que o goleiro deles foi a figura da partida pelas situações que criamos – falou, para acrescentar:

– Temos um plantel onde todos podem jogar. Precisamos administrara bem os esforços. Vamos por os que tiverem na melhor forma e atitude como tiveram hoje.

O filho também disse ter gostado da equipe, comentando que vai jogar quem tiver mais vontade.

– Não tem polêmica. Quem tiver que sair vai sair. Hoje era para ganharmos três ou quatro a zero. Mas a bola não entrou.

Questionados sobre as vaias da torcida após o resultado, Emiliano pediu a palavra:

– Isso faz parte da expectativa do torcedor. Ele vaiar, é normal. O torcedor sabe que estamos numa situação delicada. Hoje, nos apoiaram muito. Não pudemos dar alegria a eles, mas claramente não está ruim. Quem não gostou, não podemos fazer nada. Estamos num momento de m****? Estamos. Mas vamos sair. O objetivo é ficar junto para sairmos dessa situação.

Depois, foi Emiliano que tratou da questão do vazamento de informações sobre cobranças feitas pelo diretor esportivo Andrés D'Alessandro:

– Cobrança em qualquer time grande vai existir. O que estranho, e não gosto, é que vocês tenham ficado sabendo o que aconteceu no vestiário. É algo muito íntimo. E essas cobranças têm que existir. Ninguém gosta de estar na situação em que estamos. Temos que botar a cara, estar unidos. Lá dentro todos estão unidos, falamos de frente. Não se pode é falar pelas costas. O problema é quando ninguém cobra ninguém. Aí está f*****.