Ao que tudo indica, o time do Internacional está praticamente pronto para enfrentar o Atlético-MG, às 18h30min (de Brasília) deste domingo (2), no estádio Beira-Rio. Pelo que Ramón e Emiliano Díaz falaram após o 1 a 0 para o Fluminense, no sábado (25), e pelo que os treinos da semana indicaram, a tendência é de volta do 3-4-3, com Alan Patrick de falso 9, esquema que mais agradou até agora. O único mistério é a presença ou não de Vitão desde o começo do jogo.

O Colorado vai para o confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro na 15ª colocação, com 35 pontos. Está a duas posições ou a quatro pontos do Vitória, primeira equipe no Z4.

Com que time o Internacional vai

O modelo para o time que vai enfrentar o Galo é o usado na maior parte do jogo contra o Botafogo. A vitória por 2 a 0 e a atuação são os pontos buscados pelos Díaz. Pelo menos foi o que indicou Don Ramón após a derrota para o Fluminense, sábado (25), no Maracanã. Em meio às respostas, ele indicou:

– Em algumas partidas em casa, jogamos com alguma intensidade, como contra o Botafogo. A mim gostaria desse espírito para poder sair dessa situação. Precisamos que a equipe se acomode mentalmente.

Ou seja, naquele jogo, o Alvirrubro começou o jogo no 3-4-3, com Alan Patrick como falso 9. A única dúvida segue sendo a presença ou não de Vitão no time.

A provável escalação

O zagueiro trabalhou forte a semana toda na fisioterapia e fez testes no sábado (1º) e os repetirá neste domingo, antes da partida. Se depender só dele, o camisa 4 joga. O atleta pediu para estar em campo, mas os exames confirmarão ou não sua escalação.

Por outro lado, Bernabei deve voltar à lateral esquerda. Mesmo tendo desagradado a comissão técnica com o pênalti infantil cometido contra o Bahia, lance que levou à vitória da equipe soteropolitana, o argentino retoma a posição. Vale lembra que o 26 também foi alvo de cobranças fortes por parte do diretor esportivo Andrés D'Alessandro.

Dessa forma, os Díaz devem mandar a campo a equipe com Ivan Quaresma; Clayton Sampaio (Vitão), Mercado e Juninho; Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia e Bernabei (Alisson); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.