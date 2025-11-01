Aproveitamento dos Díaz no Internacional é abaixo do esperado

Com duas vitórias, dois empates e três derrotas desde a chegada ao Beira-Rio em 25 de setembro, o aproveitamento da comissão técnica de Ramón e Emiliano Díaz no Internacional é abaixo do esperado. Contratados para tirar o Colorado do marasmo em que estava e lutar por uma vaga em torneio continental, resta aos argentinos brigar para não cair nas oito rodadas que faltam para o fim do Campeonato Brasileiro

O Alvirrubro volta a campo neste domingo (2), às 18h30min, no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Abaixo do esperado

Com a fama conquistada ao salvar Vasco, em 2023, e Corinthians, em 2024, do rebaixamento, Don Ramón e seu filho ainda não conseguiram deslanchar no Inter. Nos sete jogos até agora, apenas em um, o 2 a o sobre o Botafogo, o time apresentou bom desempenho e vontade de vencer do início ao fim. Tanto que a partida foi lembrada na coletiva após a derrota para o Fluminense:

– Jogamos com alguma intensidade, como contra o Botafogo. A mim gostaria desse espírito para poder sair dessa situação. Precisamos que a equipe se acomode mentalmente.

Nas três derrotas – 3 a 1 para o Mirassol e os dois 1 a 0 para Bahia e Fluminense –, nos empates em 1 a 1 com Juventude e Timão e até nos 2 a 0 sobre o Sport, o Inter apresentou a mesma apatia da maior parte da temporada. Além de defesa desorganizado, meio com falta de criatividade e ataque ineficaz. Fora a desmobilização e falta de gana na busca por um resultado melhor.

Aproveitamento baixo

Assim, nesse pouco mais de um mês e oito jogos, a equipe dos Díaz teve duas vitórias, dois empates e três derrotas. Em termos de aproveitamento, somaram 38% dos pontos disputados. Com Roger, o Alvirrubro havia chegado a 39,1% no Brasileirão, com sete vitórias, seis empates e dez derrotas.

Apesar de baixos, ambos os percentuais são suficientes para evitar a zona de rebaixamento. Pelo menos até aqui. Afinal, o primeiro time no Z4, o Vitória, tem 34%. Para evitar cair, o Inter tem que, pelo menos, manter o aproveitamento atual.