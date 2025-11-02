Decisão da arbitragem em Internacional x Atlético divide opiniões: 'Incrível'

Internacional x Atlético-MG empataram em 0 a 0 neste domingo (2), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o duelo permanece 0 a 0, mas recheado de polêmicas de arbitragem e com muita reclamação de torcedores.

Logo no começo de Internacional x Atlético-MG, Victor Hugo foi expulso pelo árbitro Alex Gomes Stefano, após revisão do VAR. Depois, o juiz marcou pênalti de Bernabei em Rony, mas foi ao monitor e mudou sua decisão.

Nas redes sociais, o pênalti anulado em Internacional x Atlético-MG dividiu muitas opiniões entre os torcedores. Veja o lance e os comentários abaixo:

Internacional x Atlético-MG no Beira-Rio pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional)

Como foi o jogo

O jogo entre Internacional x Atlético começou com o Colorado dominando mais as ações, ficando mais com a bola. Até os 10, ela seguia mais com o Colorado, que, apesar de dominar, não conseguia vencer a defesa do Galo. Quando recuperava a redonda, a equipe mineira não conseguia dar sequência nas jogadas, levando o técnico Jorge Sampaoli a reclamar muito do time.

Aos 13, Thiago Maia lançou para Borré, que foi derrubado por Vitor Hugo próximo à meia lua. O árbitro deu sequência, mas como o 14 levantou demais o pé, foi acionado pelo VAR. Alex Gomes Stefano deu falta e cartão vermelho para o zagueiro. Para remontar a defesa, Sampaoli tirou Dudu, que nem tocou na bola, e colocou Ruan. Mudanças em Internacional x Atlético-MG.

Da expulsão em diante, a partida ficou mais equilibrada, ou mais picotada. Com o Atlético picotando mais o jogo, demorando nas cobranças de falta, tiros de meta e falta. Estava assim até os 29, quando Saravia lançou Rony nas costas de Bernabei. Stefano marcou pênalti, mas após ser chamado pelo VAR, cancelou o lance. Mais uma polêmica em Internacional x Atlético-MG.

Com um a mais, Ramón e Emiliano Díaz tiraram o zagueiro Juninho e colocaram Carbonero, para reforçar o ataque do Internacional. Foi o Atlético-MG que voltou um pouco melhor, conseguindo manter a bola longe do seu campo até os 10. Em seguida, no entanto, o Colorado teve boa chance, com chute de fora da área. Éverson defendeu.

Aos 11, Alan Patrick tomou vermelho falta em Alonso por jogada perigosa. O VAR chamou para revisão, e Stefano mudou o cartão para amarelo. Aos 17, após lançamento de Éverson, a bola chegou para Rony, no lado direito da área. O 33 do Galo bateu rasteiro, para a primeira intervenção de Ivan no jogo. Nova intervenção do VAR em Internacional x Atlético-MG.

O Colorado não conseguia fazer valer sua vantagem numérica. Até que, aos 32, o 10 colorado cobrou falta para Carbonero que chutou alto, para grande defesa de Éverson. Um minuto depois, a bola chegou na área mineira e Ricardo Mathias cabeceou, para nova intervenção do 22.

O Atlético respondeu aos 37. Reinier recebeu dentro da área e finaliza rasteiro. A zaga alvirrubra afastou. Na reta final, o Inter pressionou. Aos 42, a bola chegou para Ricardo Mathias finalizar para nova defesa de Éverson. Aos 43, dentro da área, foi a vez de Borré chutar, mas em cima de Ruan. Jogo morno e cheio de polêmicas entre Internacional x Atlético-MG.