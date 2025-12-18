Empresa pede bloqueio de vendas de jogadores do Internacional

A Justiça condenou o Internacional a pagar cerca de R$ 30 milhões à Showball Assessoria Esportiva LTDA, do empresário Jair Peixoto. O processo, iniciado em 2020, tem origem na negociação de Bruno Fuchs, formado no Celeiro de Ases, casa das categorias de base do clube, ao CSKA-RUS, em agosto daquele ano, por 8 milhões de euros. Conforme antecipou o Correio do Povo e confirmou o Lance!, a empresa solicitou o bloqueio de valores relacionados às possíveis vendas de Vitão, Gustavo Prado e Ricardo Mathias (essa já encaminhada).

O requerimento está sob análise. Caso seja acolhido, qualquer valor obtido pelo Inter com as negociações de um desses atletas ficará retido judicialmente até a quitação integral da dívida.

Internacional condenado na Justiça

O clube, então presidido por Marcelo Medeiros e com Alessandro Barcellos no cargo de vice de futebol, não concordou em repassar o percentual integral e tentou renegociar os valores. A proposta apresentada pelo Colorado em 2020 previa o pagamento de 10%, o que foi recusado pelo empresário.

Diante do impasse, a Showball ingressou com ação judicial cobrando o montante que, naquele momento, girava em torno de R$ 12 milhões. O processo tramitou na Justiça até a sentença favorável ao autor, valor que corresponde à quantia original acrescida de correção monetária e custas processuais.

Clube reconhece o processo

O Departamento Jurídico alvirrubro reconheceu a existência do processo e afirmou que ele se encontra em fase de execução, embora ainda haja recursos a serem analisados em outras instâncias. Internamente, dirigentes já admitem que o pagamento deverá ocorrer em algum momento, possivelmente ao longo de 2026.

Aos 26 anos e hoje no Palmeiras, Bruno Fuchs estreou pelo time profissional do Inter em 2019 e rapidamente se consolidou como titular. Em agosto de 2020, acabou negociado com o clube russo. Em 2022, retornou ao Brasil para atuar no Atlético-MG e, em 2025, transferiu-se para o Palmeiras, clube que defende atualmente.