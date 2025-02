Escalações Internacional x Avenida: Colorado mira terceira vitória seguida no Gauchão

O Internacional entra em campo logo mais para enfrentar o Avenida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho e tem a chance de emendar sua terceira vitória seguida na competição. A bola rola às 20h30 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Para a partida, o técnico Roger Machado segue sem poder contar com o meia Bruno Tabata, que tem desconforto muscular na coxa esquerda e ainda não tem previsão de retorno. O jogador ainda não atuou em 2025, mas a comissão técnica colorada não tem pressa para forçar um retorno do atleta aos jogos.

Alan Patrick abriu o placar para o Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

Para a partida, o treinador repete exatamente a mesma equipe que usou no começo do duelo com o São José, a rodada passada do estadual, e venceu por 2 x 0. Naquela ocasião, Alan Patrick abriu o placar e Carbonero, que saiu do banco em sua estreia pelo time, fechou a conta nos acréscimos do segundo tempo.

O camisa 10 e capitão do Inter tem dois gols em quatro jogos no Gauchão e é o vice-artilheiro do campeonato, ao lado de Borré. O camisa 9 colombiano não marcou no jogo diante do São José e hoje busca balançar as redes do Beira-Rio.

No Avenida, o lateral John Lennon sai para a entrada de Miguel Paniagua. Joel Jimenez e Yonathan Gorgoroso são novidades no meio-campo, assim como Héctor Bustamante entra como titular no ataque. Michel também entra para atuar como referência na área na vaga de Tallyson Larry.

O Internacional lidera do Grupo B do Campeonato Gaúcho com sete pontos conquistados. O Caxias, segundo colocado com seis pontos, já jogou na rodada, o que significa que o Inter pode abrir quatro pontos de vantagem para o segundo do seu grupo. O Grêmio lidera do Grupo A, enquanto o Juventude lidera a chave C.

O Avenida, equipe de Santa Cruz do Sul, a pouco mais de 150 km de distância da capital Porto Alegre, tem apenas um ponto conquistado em três jogos, um empate com o Ypiranga na segunda rodada.

Confira as escalações de Internacional x Avenida

O Internacional vai a campo com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley, Borré e Wanderson.

O Avenida esta escalado com: Rodrigo Mamá; Miguel Paniagua, Micael, Dadalt e Joel Jimenez; Amaral, Héctor Gorgoroso, Laion, Matheus Martins e Tallyson; Michel.