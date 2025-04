Escalação do Internacional: Roger Machado tem cinco retornos

Roger Machado tem cinco retornos na escalação do Internacional para enfrentar o Palmeiras, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30min (de Brasília) desta quarta-feira (16), no estádio Beira-Rio. Após escalar um time com cinco mudanças no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no domingo (13), o coma mandará a campo o time mais completo possível. Isso porque terá ainda dois desfalques: os atacantes titulares estão no departamento médico desde a terça (15).

Enquanto tem o retorno de Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick no meio-campo, Bernabei na lateral-esquerda e Valencia no comando do ataque, o treinador não contará com Carbonero e Wesley. O colombiano teve lesão muscular na coxa esquerda confirmada. O diagnóstico é de grau 2, com retorno previsto de duas a três semanas. Já o camisa 21 sentiu desconforto também na coxa esquerda – local que teve contusão em fevereiro durante o Campeonato Gaúcho.

Os substitutos são Vitinho e Tabata

Para substituir a dupla que assumiu a titularidade nas últimas partidas, Roger Machado escolheu Vitinho, de boa participação no Estadual, onde marcou cinco gols, e Bruno Tabata, que iniciará sua primeira partida no ano. O meia esteve no banco na goleada de 3 a 0 sobre o Atlético Nacional-COL, pela Copa Libertadores da América, e entrou no empate em 0 a 0 com o Fortaleza.

Dessa forma, a escalação do Internacional será Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata; Valencia e Vitinho.

Com seis desfalques, o técnico Abel Ferreira manda o Verdão com Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Felipe Anderson, Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

