Raio-X do novo recorde de Roger Machado no Internacional

Há oito meses no Beira-Rio, Roger Machado já teve tempo suficiente para cair nas graças da torcida e conquistar duas marcas pessoais e coletivas de vulto. Na primeira, em 2024, ele e seu time conseguiram a maior quantidade de jogos invictos no Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos. Agora, em 2025, em meio a uma temporada anormal, bateu o número de partidas sem perder, disputando três competições diferentes. Por isso, o Lance! faz um raio-X do novo recorde do técnico Roger Machado no comando do Internacional.

Em 2024, foram 16 partidas ser conhecer derrota. A sequência ocorreu em um intervalo de cem dias, quando a equipe comandada pelo treinador obteve 12 vitórias e quatro empates, com 83,3% de aproveitamento, com 34 gols a favor e 11 contra. Na média, foram 2,1 gols pró e 0,7 contra, respectivamente.

Confira os detalhes do recorde

Este ano, as 11 vitórias e seis empates foram conquistados em uma intervalos de tempo menor, 80 dias. Claro que, com dois placares iguais a mais, o aproveitamento caiu, indo de 83,3% para 76,5%. Na produção ofensiva, desde janeiro, o grupo colorado colocou 32 bolas na rede, média de 1,9 gol a cada 90 minutos, e Anthoni teve que buscar a redonda dez vezes, 0,9 gol por confronto.

A artilharia foi bem distribuída. Onze atletas fazem parte da lista (um dos gols foi contra). Alan Patrick e Enner Valencia lideram, com sete cada; seguidos por Vitinho, com cinco; e Rafael Borré, com três. Com dois, aparecem Bruno Henrique e Carbonero; e com um, Bernabei, Fernando, Rogel, Victor Gabriel e Wanderson (que já não está mais no clube).

Resultados contra times da Série A

A maioria das vitórias, sete, foram no Beira-Rio, contra quatro fora. Nos empates, cinco foram na cancha dos adversários, contra apenas um em casa. Também vale notar que parte do desempenho foi contra times do Estadual, com 12 enfrentamentos – quatro deles contra times da Série A (Juventude e Grêmio – três vezes).

Assim, contra times da primeira divisão – incluindo Brasileirão e Libertadores – foram nove embates, com quatro vitórias – 2 a 0 no Juventude e no Grêmio; e 3 a 0 no Cruzeiro e no Atlético Nacional-COL –; e cinco empates – 1 a 1 contra Grêmio (duas vezes), Flamengo e Bahia; e 0 a 0 com Fortaleza. Nesse recorte, o desempenho cai para 63%.