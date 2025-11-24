Escalação de Internacional x Santos: Rochet volta ao gol colorado

O Internacional tem um contratempo para enfrentar o Santos, a partir das 21h (de Brasília) desta segunda-feira (24). Com os goleiros Ivan Quaresma e Kauan Jesus entregues ao Departamento Médico e Anthoni com desconforto muscular, Ramón e Emiliano Díaz tiveram que antecipar a volta de Sergio Rochet ao gol colorado, como contou o Lance! mais cedo. Além disso, pela ausência de Carbonero, os argentinos retomaram o 4-4-2, com um tripé de volantes.

Com 40 pontos, na 15ª colocação, o Alvirrubro vê a partida contra o Peixe como uma final. O Alvinegro Praiano em 37 pontos e está na 17ª posição, primeiro do Z4. Se vencer, o Inter se afasta seis pontos da zona de rebaixamento.

Rochet volta ao gol colorado

Desde a sexta (21), a comissão técnica sabe que não poderá mais contar com Ivan em 2025. O 12 sentiu lesão muscular na coxa esquerda e não volta mais nesta temporada. Situação parecida vive Kauan Jesus, quarto goleiro, devido a uma entorse multiligamentar no tornozelo esquerdo. Já Anthoni sentiu desconforto muscular na coxa direita.

Assim, Rochet teve seu retorno antecipado. Ao completar dois meses fora do time, o uruguaio vinha iniciando o retreinamento, com atividades individuais em campo e na academia. No restante do time, os Díaz terão a volta de Aguirre na lateral direita e vão apostar mais uma vez no trio de volantes – Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodríguez –, com Alan Patrick de meia. Na frente, Vitinho e Rafael Borré.

No banco, o goleiro reserva será Diego Esser, do sub-20. Com isso, o Inter começa o jogo como Santos com Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Juninho; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

Do lado do Peixe, sem Neymar e precisando vencer para voltar a sair do Z4, Juan Pablo Vojvoda vai com Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Arão, Victor Hugo e Zé Rafael; Robinho Jr, Rollheiser e Thaciano.