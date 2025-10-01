Os laterais Aguirre e Bernabei e o zagueiro Juninho estão de volta ao time do Internacional para a partida contra o Corinthians, no estádio Beira-Rio, às 19h30min (de Brasília) desta quarta-feira (1º). Após cumprirem suspensão no jogo contra o Juventude no sábado (27), os argentinos são as únicas novidades na escalação que Ramón Díaz manda a campo nesta 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra novidade está na casamata, com o retorno de Bruno Gomes entre os relacionados.

Na 15ª colocação na tabela de classificação, o Colorado chegar à partida contra o Timão com 28 pontos, seis a mais que o Vitória, primeiro clube na zona de rebaixamento.

Aguirre e Bernabei estão de volta

Em campo, a equipe de Don Díaz tem duas novidades. Após cumprirem suspensão por terceiro amarelo e por vermelho no Gre-Nal 448, respectivamente, Aguirre e Bernabei estão de volta ao time. Juninho, que também havia levado o terceiro amarelo no clássico, volta à zaga no lugar de Gabriel Mercado.

No meio, apesar da liberação de Thiago Maia do DM, como só participou de uma atividade em campo com o restante do elenco, o camisa 29 ficará no banco. Assim, o restante do time será o mesmo que enfrentou o Ju, com Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Rafael Borré e Carbonero.

Outra novidade é o nome de Bruno Gomes, que foi relacionado pela primeira vez desde a lesão no joelho direito, em 22 de janeiro. Pelo que apurou o Lance!, assim como planejava a comissão técnica de Roger Machado, Ramón Díaz pretende realocar o camisa 15 no meio-campo, sua posição de origem.

Vindo de derrota para o Flamengo, em Itaquera, o Corinthians está com 29 pontos, na 14ª colocação. O técnico Dorival Jr. não terá Yuri Alberto nem Memphis Depay. O Timão vai a campo assim Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Hugo, Raniele, Ryan e Breno Bidon; Vitinho e Gui Negão.