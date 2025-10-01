O que muda para o Internacional com o novo calendário

O calendário do futebol brasileiro terá uma série de mudanças a partir de 2026, conforme as alterações anunciadas pela CBF na manhã desta quarta-feira (1º). As mudanças afetam o Campeonato Gaúcho e, por consequência a pré-temporada dos clubes que disputam a Série A, como o Internacional. A direção colorada ainda não se posicionou oficialmente, mas Lance! ouviu alguns posicionamentos de pessoas ligadas ao futebol colorado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

A partir do ano que vem, a primeira partida da temporada brasileira acontece no final de semana de 11 janeiro. A última, no dia 6 de dezembro. Nesse intervalo, serão disputados os estaduais, a Copa do Brasil e o Brasileirão, além da nova Copa Sul-Sudeste.

Pré-temporada será de cinco dias

As alterações anunciadas pela CBF terão impacto para o Alvirrubro. Um ponto importante será percebido já no início do próximo ano. O Gauchão começa no dia 11 de janeiro. Já o Nacional no dia 28. Com isso, duas importantes consequências: a redução da pré-temporada e a diminuição da importância do Estadual.

continua após a publicidade

Uma pessoa ligada ao futebol do Inter comentou que, em 2025, o calendário nacional termina em 7 de dezembro. Ou seja, como têm direito a 30 dias de férias, os atletas retornam em 6 de janeiro. Com isso, terão apenas cinco dias antes de iniciarem a disputa do Gaúcho. Assim, a pré-temporada do ano que vem será ainda menor que a deste ano, que teve cerca de dez dias.

Gauchão perde importância

Já sobre a importância do Gauchão, ele ponderou que, como o Brasileiro começa no dia 28 de janeiro, a partir dessa data, as duas competições dividirão as atenções, com jogos no meio e no final de semana. E a prioridade não deverá ficar com a competição estadual.

continua após a publicidade

Outro ponto de atenção, argumentou, será em caso de eventual classificação para a Pré-Libertadores. Neste caso, seria preciso disputar simultaneamente o torneio continental, que terá datas no meio da semana entre 4 de fevereiro e 11 de março, o Gauchão e o Brasileiro. A fase de grupos da competição da Conmebol começa apenas em 8 de abril.

As competições para o Inter

Gauchão – 11 datas – de 11/1 a 8/3

Brasileirão – 38 datas – de 28/1 a 2/12

Copa do Brasil – Times da Série A entra nas oitavas de final – de 18/2 a 6/12

Copa Sul-Sudeste – Times na Libertadores ou na Sul-Americana não disputam – 25/3 a 7/6

Pré-Libertadores – 4/2 a 11/3