O Internacional enfrenta o Ceará, às 11h (de Brasília) deste domingo (20), no estádio Beira-Rio, com uma novidade no time. Na partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Internacional, Roger Machado, tem o retorno do lateral-esquerdo Bernabei. Além disso, deverá manter o meio-campo que atuou contra o Vitória no sábado passado (12).

O Colorado entra na rodada na 14ª colocação, com 14 pontos. Vale lembrar que a equipe não entrou em campo neste meio de semana, já que o confronto com o Bahia foi adiado – o Esquadrão de Aço entrou em campo pela repescagem da Sul-Americana.

Thiago Maia como primeiro volante

Com o retorno do argentino na lateral, o comandante colorado terá sua defesa titula pela primeira vez desde a goleada por 3 a 0 sobre o Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa o Brasil. Ou seja, desde 22 de maio Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei não atuam juntos.

Enquanto isso, o meio de campo será o mesmo da rodada anterior. Dessa forma, o Inter vai a campo com Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero. Do outro lado, o Ceará chega para o duelo após derrota em casa para o Corinthians.

O Vozão, que fez bom início de competição, soma 18 pontos na décima colocação do Brasileirão. Com todos jogadores à disposição, o técnico Léo Condé escala a equipe com Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Matheus Araújo, Galeano, Lucas Lima e Pedro Henrique; Pedro Raul.

