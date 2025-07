Internacional e Ceará duelam com vantagem gaúcha no histórico

Internacional e Ceará se enfrentam neste domingo (20), no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate terá início às 11h (de Brasília). Considerando o histórico dos duelos, os gaúchos somam mais vitórias.

Em 12 jogos com mando de campo do Colorado, foram sete vitórias do time da casa, três dos visitantes e dois empates. O último triunfo do Ceará em tais condições aconteceu em 2017, quando o Alvinegro ganhou por 1 a 0, valendo pela Série B - ambos subiram naquela edição. De lá para cá, no Sul, são quatro vitórias do Inter e um empate.

Analisando o retrospecto total, o equilíbrio passa a prevalecer. São nove vitórias do Inter, oito do Vovô e nove empates em 26 partidas. Os gaúchos anotaram 26 gols e os cearenses marcaram 24.

Partida entre Ceará e Internacional (Foto: divulgação/SC Internacional)

Este será o primeiro confronto entre os clubes desde 2022, pois o Ceará foi rebaixado para a Série B do Brasileirão naquele ano. Em 2024, a equipe conquistou o acesso e retornou à elite do futebol nacional. Atualmente, o Inter soma uma sequência de seis jogos sem perder para o adversário.

Momentos de Internacional e Ceará

Os comandados de Roger Machado vêm de triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória. Assim, o Inter tem 14 pontos e é o 14º colocado na tabela da Série A.

O time treinado por Léo Condé vem de derrota por 1 a 0 para o Corinthians. Após tal revés em casa, a equipe tenta vencer fora para se reabilitar. O Alvinegro, que tem 18 pontos, está em décimo lugar.