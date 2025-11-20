menu hamburguer
Escalação de Ceará x Internacional: Ramón Díaz mantém esquema

Colorado repete o 4-2-3-1, com Carbonero e Rafael Borré desde o começo

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 20/11/2025
20:27
Borré comemora gol do Inter contra o Sport no Beira-Rio pelo Brasileirão
imagem cameraRafael Borré começa o jogo apesar de ter jogado na terça (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
Apesar do mistério e dos vários testes feitos durante a Data Fifa, o Internacional que irá pegar o Ceará, às 21h30min (de Brasília), com o mesmo esquema tático usado no 2 a 2 contra o Bahia, na manutenção do 4-2-3-1, com a entrada de Bruno Tabata. Ao mesmo tempo, Ramón Díaz terá o colombiano Rafael Borré desde o começo. A única mudança no time é a ausência de Thiago Maia, suspenso pelo terceiro amarelo.

Com os resultados da quarta (19) – Palmeiras 0x0 Vitória e Santos 1x1 Mirassol –, ganhou traços de final. O Alvinegro Praiano chegou aos mesmos 37 pontos do Alvirrubro, enquanto o Leão ficou a um ponto dos dois, na 17ª colocação.

Ramón Díaz mantém esquema

Após quase 24 horas de viagem, Carbonero e Rafael Borré se uniram à delegação do Inter, em Fortaleza, no começo da madrugada desta quinta. A dupla, que serviu à seleção da Colômbia em amistosos no sábado (15) e na terça (18), iniciou o deslocamento na manhã da quarta (19), em Nova York. Dos dois, apenas o camisa 19 começa o jogo. O 7 sentiu o cansaço da viagem.

Além disso, Alan Rodríguez entra no lugar de Thiago Maia e Bruno Tabata no de Carbonero. Dessa forma, o time gaúcho começa com Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio e Alan Rodríguez; Vitinho, Alan Patrick e Tabata; Borré.

Enquanto isso, o Ceará chega de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians e está a três pontos dos 45 necessários para afastar qualquer chance de cair. Para isso, contará com 40 mil torcedores no Castelão. Em campo, Léo Condé manda o Vozão a campo com Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Bruno Tabata, do Internacional, e Rony, do Atlético-MG
Bruno Tabata entra no lugar de Carbonero (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

