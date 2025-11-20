Internacional em clima de mistério para enfrentar o Ceará

Foram dez dias de muita intensidade e testes nos treinos do período da Data Fifa. E assim, o Internacional chega em clima de mistérios para enfrentar o Ceará, às 21h30min (de Brasília) desta quinta-feira (20). Ramón e Emiliano Díaz tiveram mais uma atividade na quarta (19), já em Fortaleza, onde a delegação chegou na terça (18) à noite. Até então, não haviam definido ou não deixaram vazar o esquema nem a escalação para a partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Colorado chega ao jogo mais pressionado pelos resultados dos jogos da quarta à noite. Com 37 pontos, na 15ª posição, o Alvirrubro está igualado em pontos com o Santos, 16º, que empatou em 1 a 1 com o Mirassol, e tem um a mais do que o Vitória, 17º, primeiro do Z4, que arrancou um 0 a 0 do Palmeiras.

Mistério para enfrentar o Ceará

A única certeza da comissão técnica é a ausência de Thiago Maia, suspenso pelo terceiro amarelo que tomou no 2 a 2 contra o Bahia. Para seu lugar, as opções são pelo menos duas: Alan Rodríguez ou Bruno Henrique, com o uruguaio saindo em vantagem por ter estados mais vezes entre os titulares nas atividades dos últimos dias.

Outro mistério ronda Carbonero e Rafael Borré. Após estarem com a seleção da Colômbia, a dupla enfrentou quase 24 horas de viagem para chegar a Fortaleza. Entraram no hotel no começo da madrugada desta quinta. Como não jogou na terça, contra a Austrália, e tendência é que o camisa 7 inicie jogando. Já o 19, que atuou por 21 minutos, deve começar no banco.

As opções de time e esquema

No caso de os Díaz optarem por três volantes, uma das opções treinadas, o time será Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Rodríguez, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Ricardo Mathias). Outro teste foi com três zagueiros. Aí a equipe fica com Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Bruno Gomes, Luis Otávio, Rodríguez, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Carbonero (Ricardo Mathias).

A comissão técnica ainda testou a equipe no 4-2-3-1. Dessa forma, o Inter iria com Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio e Alan Rodríguez; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero (Bruno Tabata); Borré (Ricardo Mathias). A utilização dos colombianos dependerá de reavaliação após a longa viagem para chegar à capital cearense.

Relacionados para o jogo

Ao chegar a Fortaleza, no começo da noite de terça, a assessoria colorada divulgou os relacionados para o duelo com o Vozão. A lista contém Carbonero e Borré, que se reuniram ao grupo nesta madrugada, além do retorno de Braian Aguirre, que retorna de lesão na sola do pé direito.

Os relacionados

Goleiros: Anthoni, Diego Esser e Ivan Quaresma. Laterais: Aguirre, Alisson, Bernabei e Alan Benítez. Zagueiros: Gabriel Mercado, Juninho, Vitão e Victor Gabriel. Volantes: Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Luis Otávio e Richard. Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Gustavo Prado e Óscar Romero. Atacantes: Borré, Carbonero, Ricardo Mathias e Vitinho.