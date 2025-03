Depois de conquistar o título do Campeonato Gaúcho pelo Internacional neste domingo (16), o técnico Roger Machado deu uma entrevista coletiva emocionante. Ele falou sobre a importância pessoal da conquista e também comentou sobre os altos e baixos da sua carreira.

No campo, Roger educadamente recusou as entrevistas dos repórteres, por achar injusto com os outros colegas de imprensa que não estavam presentes. O treinador foi bem solicito com torcedores e funcionários do clube que pediam fotos e abraços.

Na coletiva pós título, Roger falou do significado do título para ele e para o clube. Ele destacou que a vida de todo desportista é uma maratona.

- A carreira do desportista é cheia de altos e baixos, uma maratona. É preciso ter resiliência para saber aprender com as baixas e comemorar os ápices.

-Ter conseguido resgatar a cumplicidade do torcedor com os jogadores do time, a força dessa rivalidade estadual (Internacional x Grêmio) significa muito para mim.

- Chegamos no auge do campeonato, de forma invicta, impedindo que o adversário conquistasse uma grande marca. Vencendo e convencendo, que é o mais importante.

Roger Machado em ação pelo Internacional em 2024. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Roger Machado levou banho de gelo na coletiva após titulo do Inernacional

Ao ser perguntado sobre a importância de conquistar o Gauchão de forma invicta, Roger acabou interrompido pelos jogadores do Internacional, que invadiram a sala de entrevista e deram um banho de gelo no técnico. Porém, logo em seguida, Roger respondeu a pergunta:

- A gente sabe que alguns estaduais marcam mais do que outros, né? Foi assim em 97 com o Internacional, foi assim em 2007 também, se a gente pegar uma história recente pelo lado do Grêmio. Dependendo de como o cenário regional está, ele assume um peso diferente. E essa final de estadual, essa conquista, ela vai ficar marcada, por todos esses elementos que foram debatidos ao longo de toda essa competição, né?

