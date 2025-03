Vitão provoca Grêmio após título do Internacional: ‘Octa, só o Inter’

Após encerrar o jejum do Internacional que estava há dez anos sem conquistar títulos, o zagueiro Vitão aproveitou para provocar o rival Grêmio. O Colorado levou a melhor em dois confrontos e venceu no agregado do confronto por 3 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além disso, o defensor disse que está muito feliz com a conquista e que o grupo de jogadores merece o título. Ele também aproveitou para provocar o rival por conta do vice e por não ter conquistado o octacampeonato da competição.

O recado de Vitão para o Grêmio

– Muito feliz. Esse grupo merece. O Roger tinha dito que o grupo estava preparado para ser campeão. Vale lembrar que no sul, octa só o Inter – afirmou o defensor.

continua após a publicidade

➡️Internacional receberá premiação pelo título do Campeonato Gaúcho?

Com a conquista, o Inter segue sendo o único octacampeão Gaúcho. Vale lembrar que o Colorado havia conquistado o octa ao vencer as edições entre 1969 e 1976.

Campanha invicta sacramentada com empate

Com o empate com o Grêmio, o Internacional de Vitão conquistou o Campeonato Gaúcho de maneira invicta. Foram nove vitórias e três empates em 12 partidas disputadas na competição. O Colorado sacramentou a conquista com um empate com sabor de vitória com seu arquirival por 1 a 1. Como havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0, a equipe de Roger Machado conquistou o título.

continua após a publicidade

A primeira etapa foi apagada e fechada. No início da etapa final, Enner Valencia cobrou falta e acertou um chute de rara felicidade no ângulo para abrir o marcador. No entanto, o Grêmio respondeu na sequência e Wagner Leonardo deixou tudo igual de cabeça. Depois disso, não aconteceu muita coisa dentro do jogo e o Colorado se consagrou campeão.

Com a conquista, o Internacional quebrou um jejum de nove anos sem conquistas. Fora isso, também evitou que o arquirrival conquistasse o chegasse a oitava conquista seguida da competição e se igualaria ao recorde que foi estabelecido pelo próprio Inter.