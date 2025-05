Dúvida no ataque do Internacional: Gustavo Prado ou Vitinho?

Os treinos para enfrentar o Fluminense, domingo (1º), no Beira-Rio, indicam dúvida no ataque do Internacional. Gustavo Prado e Vitinho tiveram boas atuações em partidas recentes, marcaram gols importantes e agora brigam por um lugar no time, ao lado de Wesley e Rafael Borré. O confronto, marcado para às 20h30min, vale pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Colorado precisa vencer a partida para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Com 11 pontos, o Alvirrubro está a dois pontos do primeiro time do Z4, o Vitória.

Atacantes marcaram gols importantes

A escolha de Roger Machado é daquelas que no futebol costumamos chamar de boa dor de cabeça. Depois de sofrer com a ausência de atacantes por conta de lesões, o técnico agora tem opções. E ambas estão dentro das características que o treinador precisa para o time. Assim como seguem os critérios estipulados por ele para escalar o time.

Tanto Prado como Vitinho aproveitaram as oportunidades que tiveram, “se escalando” pelo que fizeram em campo. O camisa 47 entrou bem nas últimas partidas e marcou o gol de empate contra o Sport, na Ilha do Retiro. Já o 28 voltou de lesão como se não tivesse parado. Entrou bem contra o Leão e contra o Bahia, colocando bola na rede contra o segundo.

Bernabei e Ricardo Mathias fora

Ao mesmo tempo, Roger Machado tem duas certezas: as ausências de Ricardo Mathias e Bernabei. O atacante se recupera de desconforto muscular, sentido em Pernambuco, e continua de fora. Já o lateral-esquerdo ainda não foi diagnosticado. Contra o Esquadrão de Aço, ele foi substituído após sentir dores na coxa esquerda. A suspeita é de lesão no adutor da coxa esquerda.

Assim, o Inter deve ir a campo no domingo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Gustavo Prado (Vitinho), Rafael Borré e Wesley.