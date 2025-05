Internacional inaugura churrasqueiras para a torcida no domingo

Aquele tradicional churrasco do esquenta da torcida colorada ganha um reforço a partir deste domingo (1º). O Internacional vai inaugurar o espaço antes da partida contra o Fluminense, marcada para as 20h30min (de Brasília), um conjunto de churrasqueiras no Parque Marinha do Brasil, localizado ao lado do complexo do estádio Beira-Rio. A área servirá para o “pré-jogo” dos alvirrubros e para as comemorações em momentos de vitórias e conquistas.

A cerimônia está marcada para as 13h, com uma programação preparada para celebrar a abertura. Bandas – incluindo grupos ligados a torcidas organizadas e outros convidados – se apresentarão até as 17h. A festa contará ainda com carro de som, show pirotécnico e efeitos de fumaça vermelha.

Obra foi parceria com a prefeitura

As churrasqueiras estarão disponíveis para uso dos colorados em dias de jogos do Inter. Nas demais datas, podem ser utilizadas por toda a população. A estrutura está localizada na altura da rua Nestor Ludwig, nas proximidades do ginásio Gigantinho.

– A entrega deste espaço é resultado de uma construção conjunta entre o Internacional e a prefeitura de Porto Alegre, com o objetivo de qualificar uma área de convivência que há muito tempo é ocupada de forma espontânea pela torcida colorada – afirmou o vice de Patrimônio, Gabriel Nunes.

Espaço tem 20 churrasqueiras

As obras começaram em 17 de março e estão sendo executadas em duas fases. A primeira, que será entregue neste domingo, inclui 20 churrasqueiras – seis cobertas e 14 descobertas –, com mesas e bancos distribuídos em áreas de 12m² cada.

continua após a publicidade

A segunda etapa prevê a construção de um prédio com banheiros e uma área para a lavagem de espetos e utensílios.