Internacional: Roger Machado explica trocas no time

No empate em 1 a 1 com o Flamengo, pela primeira rodada do Brasileirão, no sábado (29), no Maracanã, o time colorado entrou com uma escalação diferente daquela que iniciou o Gre-Nal 446, na final do Campeonato Gaúcho. Por isso, o técnico do Internacional, Roger Machado, explicou as trocas no time, com os retornos de Sergio Rochet, Rafael Borré e Wesley à equipe.

O comandante alvirrubro recordou a coletiva que deu após à conquista do Estadual, na qual detalhou que as escalações dependeriam de uma série de quesitos, que sempre seriam levados em conta por ele.

– Vou usar o momento, a estratégia, a gestão. Dependendo de cada jogo, esses itens terão pesos diferentes. Para essa partida, como Valencia vindo de uma sequência de quatros jogos (dois pelo Estadual e dois pela seleção do Equador), optei por deixar ele no banco e colocar o Borré. Também pelo de gerir o processo daquele que vinha sendo titular poder voltar jogar. Da mesma forma foi com o Wesley e o Rochet – afirmou.

De acordo com o treinador, a ideia é que os três que retornaram defendessem suas titularidades em campo. E acrescentou mais motivos para ter os dois atacantes de volta ao time:

– Estrategicamente pensei no Borré para reter a bola, para dar tempo ao Wesley e ao Vitinho chegarem com velocidade.

O que vem pela frente

O Colorado embarcou para Porto Alegre pouco depois da estreia no Brasileirão, e o grupo ganhou folga neste domingo (30). O elenco trabalhará segunda-feira (31), terça (1º) e quarta (2), viajando logo após esse último treino para Salvador, onde enfrentará o Bahia na quinta (3), pela primeira rodada do Grupo F da Libertadores.

Depois, o retorno será na madrugada de sexta (4). No domingo (6), às 18h30min (de Brasília), o Alvirrubro recebe o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão.