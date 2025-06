Por onde anda Adriano Gabiru, ex-Internacional?

Carlos Adriano de Souza Vieira, conhecido como Adriano Gabiru, escreveu seu nome na história do Internacional com o gol decisivo no Mundial de Clubes de 2006, diante do Barcelona. Após se aposentar oficialmente em maio de 2017, aos 39 anos, em Crissiumal (RS), Gabiru mudou-se para Curitiba, onde vive tranquilamente com sua esposa e quatro filhos. O Lance! te conta por onde anda Adriano Gabiru.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar de afastado do futebol profissional, Gabiru continua presente em eventos esportivos e sociais. Ele participa de encontros de ex-jogadores do Internacional, faz aparições em fotos e sessões de autógrafos com torcedores, e integra ações beneficentes como campanhas de doação para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.

Em entrevista recente, revelou que chegou a receber até R$ 100 mil por mês durante os dias de mais brilho na carreira, mas hoje leva uma rotina mais tranquila e discreta. Mantém perfis modestos nas redes sociais — voltados a eventos e ações públicas — e não busca mais visibilidade nas mídias.

continua após a publicidade

Clubes por onde passou Adriano Gabiru

Gabiru teve uma carreira extensa, passando por diversos clubes no Brasil e no exterior:

CSA (Maceió) – início da carreira, 1997, título do Campeonato Alagoano Atlético Paranaense – 1998 a 2004, com empréstimos: Olympique de Marseille (França, 2000–01) Cruzeiro (2004–05) Internacional – 2006, com Libertadores e gol no Mundial Depois do Inter, passaram por: Figueirense, Sport Recife, Goiás, Inter Baku (Azerbaijão), Guarani, Mixto, Corinthians Paranaense, CSA (retorno em 2012) e Guarany de Bagé Em sua fase final, teve passagens por clubes menores e amadores — como Panambi, Taboão da Serra e Tupy‑Crissiumal, se aposentando finalmente em 2017.

Por onde anda Adriano Gabiru?

Depois da aposentadoria em maio de 2017, Gabiru escolheu Curitiba como lar. Lá, ele equilibra a vida de família — ao lado da esposa e dos quatro filhos, dois deles gêmeos — com participações em eventos ▼ :

Frequência em encontros de ex-jogadores do Internacional, momentos com autógrafos e fotos com torcedores

Participação ativa em campanhas beneficentes, como arrecadações para vítimas de enchente no RS

Vida discreta nas redes sociais — ele utiliza perfis apenas para divulgar datas de eventos, evitando exposição pessoal

Em entrevistas, afirma levar uma vida tranquila, sem arrependimentos sobre os caminhos que a carreira seguiu.

Legado e perfil atual

Gabiru permanece querido entre os torcedores do Internacional. O gol que ele marcou no Japão é lembrado com reverência, e sua participação em eventos resgata essa imagem de herói.

continua após a publicidade

Apesar de ter passado por altos valores durante sua carreira, hoje afirma que “não tem do que reclamar”, vivendo dias de moderação e presença ativa na comunidade paranaense.

Resumo da trajetória recente