Veja quem são os possíveis estreantes do Grêmio no Gre-Nal 443

Braithwaite fará seu primeiro clássico com a camisa do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 07:45 • Porto Alegre (RS)

O Gre-Nal 443 pode marcar a história de muitos jogadores. O Grêmio chega para a partida com mais de um time de atletas que nunca jogaram o clássico. A estreia pode acontecer, justamente, no sábado (19), na casa do adversário, pela 30ª rodada do Brasileirão..

A lista do Grêmio tem 14 jogadores entre recém-chegados, que já estavam no elenco ou atletas da base. A presença de alguns jogadores é mais garantida do que a de outros. Braithwaite, por exemplo, está confirmado no comando de ataque, enquanto Caíque e Rafael Cabral, goleiros da equipe, têm menos chances de estar em campo.

Confira a lista:

Caíque (goleiro)

Rafael Cabral (goleiro)

Igor Serrote (lateral-direito)

Jemerson (zagueiro)

Natã (zagueiro)

Rodrigo Caio (zagueiro)

Mayk (lateral-esquerdo)

Ronald (volante)

Monsalve (meia)

Aravena (atacante)

Braithwaite (atacante)

Diego Costa (atacante)

Matías Arezo (atacante)

Soteldo (atacante)

Da lista de estreantes, a tendência é que ao menos quatro sejam titulares. Jemerson, Mayk, Aravena (ou Soteldo) e Braithwaite devem estar entre as escolhas iniciais de Renato Gaúcho. A grande atração, inclusive, deve ser a presença do dinamarquês.

Internacional e Grêmio se enfrentam no sábado, a partir das 16h, no Beira-Rio. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca os três pontos não somente para subir na classificação, mas para impedir que o rival vença todos os clássicos da temporada.