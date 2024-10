Torcida do Inter esgota ingressos para o Gre-Nal 443

Expectativa é de maior público da temporada para o Gre-Nal 443 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 14:45 • Porto Alegre (RS)

O Internacional terá apoio máximo da sua torcida para o Gre-Nal 443. Na manhã desta terça-feira (15), os Colorados esgotaram todos os ingressos para o clássico. A expectativa é de quebra de recorde de público do Beira-Rio na temporada.

Os ingressos para o clássico Gre-Nal 443 estão esgotados!#vamointer pic.twitter.com/kVW4slX477 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 15, 2024

O check-in foi aberto aos sócios às 10h desta terça-feira e, por volta de 30 minutos depois, o Clube informou que os ingressos estavam esgotados. Foram disponibilizadas 20 mil entradas para os associados, visto que há modalidades que já tem o lugar garantido e outras que tiveram prioridade no check-in.

A expectativa da direção do Internacional é de 48 mil torcedores estejam no Beira-Rio. Caso aconteça, esse será o maior público no estádio no ano. O recorde da temporada é do Gre-Nal do Campeonato Gaúcho, no qual 47.197 torcedores acompanharam a vitória do Inter por 3 a 2.

Internacional venceu o Grêmio de virada por 3 a 2. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Restam ingressos de camarote

Caso o torcedor do Internacional não tenha conseguido adquirir o ingresso, ainda há a possibilidade de garantir a entrada através da compra de um camarote, já que o espaço não é administrado pelo Inter, mas sim pela BRIO. Para isso, precisará desembolsar cerca de R$ 7 mil, caso seja Colorado do coração, ou R$ 9 mil, público em geral. O camarote comporta até 18 pessoas.