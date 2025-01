O ano de 2025 ficará marcado na carreira de Ricardo Friedrich. Nesta temporada, o goleiro que atua no Malmö, da Suécia, completa 10 anos na Europa. Cria da base do Internacional, o arqueiro concedeu entrevista exclusiva ao Lance! relembrando de grandes momentos que viveu no futebol.

Natural do Rio Grande do Sul, Ricardo teve a sua primeira oportunidade no futebol no Internacional. O clube gaúcho é reconhecido por lançar grandes goleiros ao futebol mundial, tais como Taffarel, Alisson e, é claro, Ricardo. O arqueiro relembra com carinho dos momentos vividos no Colorado.

- Sou muito grato por ter tido a oportunidade de fazer a base no Internacional. O Inter tem uma escola de goleiros muito tradicional e aprendi muito com os profissionais que lá estavam. Meu jogo com os pés comecei desenvolvendo naquela época porque o André Jardine, que era meu treinador, já tinha essa visão de jogar com o goleiro e esse foi um diferencial para que eu me destacasse quando fui jogar na Europa. - disse Ricardo.

Ricardo Friedrich chegou ao futebol europeu em 2015 (Foto: Divulgação/C2 Sports)

Não precisou de muito para que a carreira de Ricardo decolasse. Antes de ir para a Europa, o goleiro ainda teve passagens pelo Ituano, de São Paulo, e o Esportivo, do Rio Grande do Sul. Ele chegou ao Velho Continente em 2015, quando atuou pelo RoPs, da Finlândia. Desde então, foi trocando de país, mas permaneceu no continente europeu. A adaptação, todavia, não foi tão fácil.

- Falando da minha posição, senti bastante diferença até porque fui novo para Europa e tive que aprender muito. O foco dos treinamentos, a preparação e como eles são conduzidos são bem distintas. Tem a questão de posicionamento do goleiro, ideias de jogo, os gramados, o clima. Também tem a questão da comunicação, o fato de ser imprescindível aprender o inglês e um pouco do idioma de cada país. A adaptação no começo não é fácil, mas sempre tive muita vontade de aprender e me esforcei muito pra entender e me inserir na cultura de cada país em que joguei. - comentou.

Ricardo é destaque na Europa

Não é qualquer jogador que sustenta dez anos na Europa. Para Ricardo, foram quatro países diferentes, entre Finlândia, Noruega, Turquia e Suécia. No último, foi o que obteve o maior destaque. No Kalmar, conquistou o título de melhor goleiro do Campeonato Sueco, em 2022. Já no Malmo, seu atual clube, é reconhecido como um dos melhores arqueiros e ainda foi coroado com o título nacional nesta temporada.

Já vivi grandes momentos aqui na Europa profissionalmente, mas também em termos de crescimento pessoal. Claro que receber um prêmio individual e ser reconhecido como um dos melhores goleiros da história do Kalmar é extremamente gratificante, me sinto muito honrado pois mostra que meu trabalho está sendo reconhecido. Mas acredito que meu melhor momento é agora, porque levo todas as experiências que tive comigo, boas ou ruins, e que me transformaram no profissional e no homem que eu sou hoje. Quero atingir o mais alto nível possível enquanto estiver atuando. É isso que me motiva na profissão.

Ricardo Friedrich é destaque no futebol europeu (Foto: Divulgação/C2 Sports)

De olho em 2025

Apesar dos títulos conquistados nas últimas temporadas, Ricardo quer mais. Para este ano, o goleiro quer ajudar seu clube aumentar a hegemonia no país e buscar uma vaga para a Champions League.

- Minha meta na carreira era chegar a um grande clube, que brigasse por títulos todos os anos e que disputasse os torneios europeus. Agora quero seguir construindo uma trajetória vencedora. Estamos ainda no processo de criar uma identidade como time, evoluir nosso estilo de jogo. Tenho confiança de que vamos chegar no nível que queremos pra sermos ainda mais competitivos a nível Europa. Em um clube como o Malmö, os objetivos não mudam, a mentalidade é vencer sempre. Para 2025 queremos defender o nosso título da copa e do campeonato Sueco e buscar a classificação para a fase de liga da Champions League. - finalizou o goleiro.