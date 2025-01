Mauro Cezar vê saída próxima de Vini Jr do Real Madrid e aponta possível destino

O atacante Vini Jr viveu mais um episódio polêmico durante uma partida do Campeonato Espanhol na última sexta-feira (4). O caso aconteceu novamente em um jogo contra o Valencia, no Estádio de Mestalla, e terminou com o brasileiro expulso. Após mais uma polêmica envolvendo o jogador, o jornalista Mauro Cezar apontou uma possível saída precoce do Real Madrid.

Através de uma publicação nas redes sociais, Mauro declarou que vê o futuro do atleta no futebol espanhol como incerto. O principal motivo seria a hostilidade enfrentada por Vini Jr nas partidas do Campeonato Espanhol. O jogador vem sofrendo constantemente ataques racistas em partida da competição.

- Mais um jogo tenso entre Valencia e Real Madrid, expulsão de Vinícius Jr, ofensas racistas partindo de torcedores da equipe valenciana, ou seja, é um filme que se repete. É uma história que parece não ter fim. Mesmo com a punição a torcedores racistas por episódios anteriores, continua o problema a ocorrer nos jogos entre as duas equipes com a presença do brasileiro em campo - iniciou o jornalista.

Além disso, Mauro avaliou a expulsão do jogador na partida como Valencia como exagerada. Na jogada, Vini Jr se desentende com o goleiro Stole Dimitrievski e acaba levando o cartão vermelho. O comunicador ainda apontou um possível novo destino para o atleta.

- Dessa vez, a meu ver, uma expulsão exagerada, mas independentemente disso, o clima tenso e o ambiente racista persistem. Os espanhóis não querem ou não conseguem resolver o problema. Isso pode impactar, em algum tempo, numa saída precoce do Vinícius do Real Madrid. O contrato dele vai até meados de 2027… Em 2026, o Vini Jr chega ao último ano de contrato com o Real Madrid e poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. Existe a possibilidade do futebol saudita ir com força máxima pelo atleta. Mas claro, o jogador tem que concordar, e para isso não basta dinheiro, mas o algo mais pode ser a possibilidade de sair de um ambiente que lhe é hostil, cercado por racistas, que a Espanha não consegue dar jeito - concluiu.

Real Madrid x Valencia

Mesmo sem Vini Jr, que foi expulso aos 34 minutos do segundo tempo, o Real Madrid conseguiu vencer o Valencia fora de casa. Luka Modric e Jude Bellingham marcaram os gols da virada da equipe merengue, que perdia a partida por 1 a 0 até os 40 minutos da segunda etapa.