'Dependemos só de nós', diz técnico do Internacional após derrota

Após a quarta derrota em nove jogos – 1 a 0 para o Vitória, no Barradão –, o técnico do Internacional, Ramón Díaz, e seu auxiliar, Emiliano Díaz, foram unânimes em defender as chances do time de permanecer na Série A. Com o resultado da partida da noite desta quarta-feira (5), válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado se aproximou ainda mais o time do famigerado Z4. Apesar disso, ambos disseram a mesma frase: "Dependemos só de nós".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ao perder em Salvador, o Alvirrubro estacionou nos 36 pontos, na 15ª posição, viu o Vitória chegar a 34, na 16ª, enquanto o Santos, que tem 33 e joga na quinta (6), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e caiu para 17º.

"Dependemos só de nós", dizem argentinos

A coletiva na sala de imprensa do Barradão teve um tom melancólico. Os repórteres tentavam fazer Don Ramón e seu filho Emiliano admitir que o Inter corre risco de cair – ambos evitaram falar isso. Aliás, os dois tiveram a mesma opinião.

continua após a publicidade

– Não estamos na zona [de rebaixamento]. Pegamos dois times em quase antepenúltimo [Vasco, em 2023, e Corinthians, em 2024] e os tiramos. O que vamos prometer é que vamos dar a vida para não cair. Ainda dependemos só de nós – comentou o filho.

– Dependemos só de nós. Vamos trabalhar o anímico, o tático para que possamos sair dessa situação. Vamos lutar até a última partida. Sábado [contra o Bahia] vamos ganhar – acrescentou o pai.

continua após a publicidade

Antes, Emiliano avaliou a atuação ante a equipe soteropolitana:

– A gente não tem desculpa. Claramente não gostamos. Não tivemos fluidez, aproximação. Foi um jogo muito feio.

Don Ramón ainda pontuou:

– Temos que manter a tranquilidade e trabalhar duramente. Me surpreende que em casa tivemos uma atitude muito boa e hoje não conseguimos. Vamos trabalhar para sábado sair dessa situação.

Perguntados sobre o grupo, Emiliano disse não ver o elenco como ruim a salientou:

– Nessa situação, precisamos de união e manter a calma. Estamos felizes com o grupo. A briga é até o último jogo. Eu acredito no grupo. Se não, não teríamos vindo. Acreditamos no grupo. Acreditamos no clube. Vamos tirar o time dessa situação.

O que vem pela frente

O Internacional volta a campo no sábado (9), contra o Bahia, e não terá Juninho, que levou o terceiro amarelo. O jogo será às 18h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio – não terá Juninho, que levou o terceiro amarelo. Depois, vem a parada ara a Data Fifa, do dia 10 a 18 de novembro, com o Colorado só tendo compromisso no próximo dia 20, quando pega o Ceará, também em casa.