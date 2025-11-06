Análise: Internacional se complica para a reta final do Brasileirão
Colorado perdeu por 1 a 0 para o Vitória e ficou mais perto da Z4
O jogo com o Vitória era considerado uma final. Uma partida de seis pontos. E o Internacional se complicou na reta final do Campeonato Brasileiro, não conseguindo nenhum. No duelo da noite desta quarta-feira (5), válido pela 32ª rodada, com as duas equipes lutando, uma para sair da zona do rebaixamento e outra para se afastar do Z4, o Colorado levou a pior, perdeu por 1 a 0 e, em vez de se distanciar, se aproximou de uma possível queda.
Com a derrota, o Alvirrubro permaneceu com 36 pontos, na 15ª colocação. O Vitória, que era o 17º, subiu para 16º, com 34. O Santos, que tem 33, joga na noite desta quinta (6), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.
Internacional se complica sozinho
O Internacional começou a partida contra o Vitória como a maioria dos últimos confrontos, ou como em quase toda a temporada. O time de Ramón e Emiliano Díaz foi – ou tem sido – ainda pior do que o de Roger Machado. Não conseguia segurar a bola. Não conseguia criar. Sequer trocava três, quatro passes seguidos. Muito menos levava perigo ao gol de Thiago Couto.
Apesar de Don Ramón ter dito antes do jogo que o Colorado iria lutar para vencer, a primeira finalização só veio aos 39. Alan Patrick recebeu na intermediária, limpou dois defensores com um toque, tirou mais um em outro drible, e chutou. Muito alto. Foi o primeiro lance de inspiração do camisa 10 em muitos confrontos. Um lampejo do que ele já fez em 2025 e desde que chegou ao Beira-Rio.
Na etapa final, a equipe voltou com Carbonero e Gustavo Prado nos lugares de Bruno Tabata e Ricardo Mathias. Mas o Vitória, com apoio da torcida, voltou para o tudo ou nada. Mesmo só na vontade – que parecia faltar no lado vermelho –, o Rubro Negro foi mais time. Após o gol de Lulas Halter, o Inter, como no restante do ano, não teve forças para buscar o resultado.
As lideranças técnicas, como Vitão, Thiago Maia e Alan Patrick, sucumbiram. Com o resultado, Ramón e Emiliano Díaz chegaram à marca de quatro derrotas em cinco jogos – com duas vitórias e três empates. O aproveitamento é de 33,3%.
O que vem pela frente
O Internacional volta a campo no sábado (9), contra o Bahia, e não terá Juninho, que levou o terceiro amarelo. O jogo será às 18h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio – sem Juninho, suspenso com terceiro amarelo. Depois, vem a parada para a Data Fifa, do dia 10 a 18 de novembro, com o Colorado só tendo compromisso no próximo dia 20, quando pega o Ceará, também em casa.
O time de Don Ramón e do filho Emiliano ainda depende só de si. Tem confronto direto com o Santos, Ceará e Bragantino, que estão a sua frente. O problema é conseguir vencer seus confrontos. No primeiro turno, até passou pelos três – Ceará, por 1 a 0, no Beira-Rio, Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, e Bragantino por 3 a 1, em Bragança Paulista. Ainda terá, além do Esquadrão de Aço, Vasco e São Paulo.
Os jogos pela frente
- 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia
- 10/11 a 18/11 – Data FIFA
- 20/11 – Quinta – 21h30min – Campeonato Ceará x Internacional
- 24/11 – Segunda – 21h – Internacional x Santos
- 28/11 – Sexta – 19h30min – Vasco x Internacional
- 3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional
- 7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino
