Dois anos depois e mais uma equipe paraguaia apareceu no caminho do Fluminense, dessa vez o Olímpia pelas quartas de finais. No Rio de Janeiro, um empate sem gols. No segundo jogo a equipe comandada por Abel Braga começou vencendo, mas com dois gols do atacante Salgueiro, o Franjeado virou a partida e eliminou a equipe carioca.