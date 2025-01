Bernabei viaja de carro para Porto Alegre e Internacional planeja anúncio

Apesar de não ter sido anunciado de forma oficial, Alexander Bernabei já está retornando para Porto Alegre. O lateral-esquerdo viajou da Argentina até a capital gaúcha no próprio carro. A expectativa é de que ele esteja presente no Beira-Rio para o amistoso do Internacional contra o México na quinta-feira (16).

o bernabei so chega quinta pq ta vindo de carro KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/zKiN9uBrs8 — lê (@lzbuchebuan) January 15, 2025

Entretanto, como ainda não foi anunciada a compra do lateral, Bernabei ficará nos bastidores do estádio, acompanhando a partida. O anúncio depende de um documento a ser enviado pelo Celtic. Caso chegue até a noite de quinta-feira, o Colorado pode promover uma ação com o jogador no gramado do Beira-Rio.

Como não iniciou a pré-temporada com o elenco, não há garantias de que Bernabei esteja presente nos primeiros compromissos do Internacional no Campeonato Gaúcho. O time estreia dia 22, quando enfrenta o Guarany, em Bagé.

Bernabei foi essencial para campanha do Inter em 2024 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Quanto o Internacional desembolsará por Bernabei?

Para contar com o lateral-esquerdo, o Internacional precisará desembolsar 4,5 milhões de euros (R$ 27,9 milhões). Além disso, terá que pagar um bônus de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) por metas esportivas.

Essencial para a campanha da última temporada, o lateral firmará um contrato de três anos junto ao Internacional. Foram meses de tratativas entre o Colorado e o Celtic e muitos impasses no meio do caminho. De férias na Argentina, Bernabei não se apresentou com o restante do elenco do Inter no início de janeiro.