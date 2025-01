Mercado da Bola: Internacional encaminha retorno de zagueiro

Buscando reforçar a zaga, o Internacional está encaminhando o retorno de Kaíque Rocha. O zagueiro está livre no mercado após disputar duas temporadas pelo Athletico-PR. O anúncio deve ser realizado em breve.

Kaique Rocha jogou no Internacional entre 2021 e 2022 (Ricardo Duarte/Inter)

Kaíque Rocha chegou ao Internacional em 2021, quando foi emprestado pelo Sampdoria. Em uma temporada vestindo a camisa do Colorado, o zagueiro atuou em 23 partidas. Na sequência, foi transferido ao Athletico-PR, por onde jogou por duas temporadas. Por lá, foram 73 partidas, três assistências e um gol.

Livre no mercado após o final do contrato, o Internacional encaminha o retorno do zagueiro por tr~es temporadas. Aos 23 anos, Kaíque Rocha chega para reforçar um dos setores que é mais desfalcado no time de Roger Machado: a zaga.

Internacional busca reforçar a zaga

Um dos setores de maior carência do Internacional é a zaga. Tanto que, na última partida de 2024, o Colorado foi apenas com dois zagueiros do elenco principal e um da base. Isso porque, ao longo da temporada, o time foi perdendo jogadores, tanto por lesão, quanto por venda.

Como foi o caso de Gabriel Mercado, que teve ruptura ligamentar, e Agustín Rogel, que sofreu uma fratura na mão e passou por um procedimento cirúrgico. Além disso, Igor Gomes e Robert Renan deixaram Porto Alegre após serem negociados.

Vitão é um dos pilares da zaga do Internacional (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Assim, o time de Roger Machado terminou o ano com Vitão e Clayton Sampaio, mostrando a urgência para reforçar o setor. Até o momento, apenas dois reforços foram anunciados, mas nenhum zagueiro. O Internacional fechou contrato com o meia-atacante Vitinho e o meio-campista Ronaldo.