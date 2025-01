Com lesão de Rochet, goleiros disputam vaga no time do Internacional

O Internacional não conta com Sergio Rochet para os primeiros compromissos da temporada. Isso porque o goleiro foi diagnosticado com uma lesão no joelho e não estará à disposição de Roger Machado para a estreia no Campeonato Gaúcho.

Com isso, o técnico trabalha para escolher quem será o substituto do uruguaio nos primeiros compromissos do ano. O calendário colorado inicia na quinta-feira (16), quando a equipe enfrenta a seleção do México, no Beira-Rio. Para a partida, Roger deverá escolher entre Anthoni e Ivan.

Rochet, goleiro do Internacional foi diagnosticado com lesão no joelho (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

Durante a temporada, Anthoni foi o escolhido para substituir Rochet em 19 oportunidades. Ivan rompeu os ligamentos e se recuperou no final do ano passado. Ele já foi reintegrado ao elenco e chegou a ser relacionado em algumas partidas, mas ainda não retornou aos gramados de forma oficial.

Agora, resta saber se Roger manterá a hierarquia da última temporada, promovendo Anthoni à meta colorada, ou se realizará a alteração de colocar Ivan como goleiro. O time ainda terá duas sessões de treinamento para o técnico definir quem será o titular contra o México.

Internacional espera casa cheia contra o México

A quinta-feira marca o reencontro do Internacional com a sua torcida. No Beira-Rio, a equipe enfrenta a seleção do México no primeiro amistoso da temporada. Para a partida, a direção projeta casa cheia e cerca de 40 mil torcedores.

Já foram vendidos mais de 35 mil ingressos, de acordo com o Inter. As entradas já estão no segundo lote e variam de R$ 30, para sócios, a R$ 50, para o público em geral. A renda será dividida igualmente entre Internacional e México.