Vitinho é apresentado pelo Internacional: ‘Maior oportunidade da minha carreira’

O primeiro reforço do Internacional está devidamente apresentado. Nesta segunda-feira (13), Vitinho, meia-atacante, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa e falou sobre a sua chegada ao Colorado.

Vitinho chega ao Internacional após seu contrato com o Red Bull Bragantino encerrar. O vínculo com o Colorado é curto - até 30 de junho de 2025, por causa das diretrizes da Fifa em relação a atletas que pertencem a times da Rússia e Ucrânia, como é o caso do meia-atacante com o Dínamo de Kiev. Apesar disso, isso não é uma preocupação para o jogador.

- Eu venho para um contrato curto. Sei da grandeza do clube. Sei o que tenho que demonstrar para continuar aqui. É a maior oportunidade da minha carreira de ser o Vitinho de 2021, que foi vendido (...) Irei fazer esses seis meses os últimos seis meses da minha carreira. Espero dar o meu melhor. Ajudar o Inter e, se Deus quiser, tiver a possibilidade de ficar, irei ficar. - revelou Vitinho.

Vitinho foi apresentado oficialmente no Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Vitinho também revelou que já conversou com Roger Machado sobre as suas preferências em campo. O jogador foi contratado para ser uma opção a Wanderson, que deve deixar o Colorado nesta janela de transferências. O atleta demonstrou polivalência, atuando tanto na esquerda, quanto na direita.

- Expus para ele as minhas preferências. Sempre joguei do lado esquerdo, mas fiz muitas vezes do lado direito e fiz muito segundo atacante. Disse para ele que onde me colocar irei dar o meu melhor. Creio que ele não vai ter problema com isso. - comentou.

Vitinho pode estrear nesta semana

A expectativa é de que o novo reforço do Internacional já esteja à disposição de Roger Machado para o primeiro compromisso do ano. Já integrado ao elenco, no CT Parque Gigante, o meia-atacante pode fazer a sua estreia com a camisa Colorada na próxima quinta-feira (16), quando o Inter enfrenta a seleção do México.

- A ansiedade está grande porque pisar no Beira-Rio vestindo a camisa do Inter é totalmente diferente de jogar contra. Estou ansioso para ver a atmosfera e ver aquela torcida cantando, gritando para a gente - disse o jogador.