O meio-campista Hyoran está próximo de deixar o Internacional. Sem espaço no time de Roger Machado, o jogador negocia a sua saída do clube. O novo destino pode ser o Sport, que também disputará a Série A.

continua após a publicidade

➡️Rochet sofre lesão e desfalca o Internacional nos primeiros jogos do ano

De acordo com o jornalista Lucas Collar, o jogador tem conversas em andamento com o clube de Recife e a transferência deve ser oficializada em breve. O Sport retornou à Série A nesta temporada e reforça o time para a disputa da elite do futebol brasileiro.

Hyoran chegou ao Internacional após passagem pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Aos 31 anos, Hyoran chegou ao Internacional à pedido de Eduardo Coudet, com quem trabalhou no Atlético-MG. Entretanto, com a troca de técnicos, ele perdeu espaço e caiu na hierarquia da equipe. Fora dos planos de Roger Machado, o jogador sequer retornou ao CT Parque Gigante para a pré-temporada.

continua após a publicidade

Com contrato com o Internacional até dezembro de 2025, o meia deve ter seu contrato rescindido para assinar com o Sport. O presidente Colorado, Alessandro Barcellos, já revelou que não dificultará qualquer negociação, contanto que seja boa para todas as partes.

Internacional negocia jogadores que não estão nos planos

O plano do Internacional para 2025 é negociar os jogadores que estão fora dos planos de Roger Machado. Assim, a folha salarial diminuiu consideravelmente. Foi o que aconteceu com Lucas Alario.

continua após a publicidade

Assim como Hyoran, o atacante não teria espaço na equipe e o clube não dificultaria uma negociação. Na última semana, Alario rescindiu o seu contrato com o Colorado e foi anunciado pelo Estudiantes, da Argentina.

Lucas Alario é o novo reforço do Estudiantes (Foto: Divulgação/Estudiantes)

Mais jogadores figuram na lista de dispensas, como o atacante Gabriel Barros, que negocia com o Criciúma e os goleiros Keiller e Emerson Junior, que foram anunciados pelo Ceará e Guarani, respectivamente.