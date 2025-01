Com gol de estreante, Internacional vence o São José pelo Gauchão

O Internacional venceu o São José por 2 a 0 na noite desta terça-feira (28). Os times se enfrentaram no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Os gols ficaram por conta de Alan Patrick e do estreante Johan Carbonero.

continua após a publicidade

➡️Daronco é detonado na web por decisão em jogo do Internacional: ‘Assustador’

O jogo sofreu uma alteração. Inicialmente marcado para o Passo D‘Areia, casa do São José, a partida foi disputada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Isso porque a Brigada Militar suspendeu o alvará do estádio do Zeca após briga entre torcidas na primeira rodada da competição.

Como foi o jogo?

Os minutos iniciais foram marcados por equilíbrio e poucas chances. O VAR foi acionado aos 12 minutos após uma entrada de Jhonata Varela em Alan Patrick. Após revisar o lance, Anderson Daronco aplicou o cartão vermelho e o São José ficou com um jogador a menos já no início do primeiro tempo. A partir da expulsão, o Internacional começou a ter mais volume de jogo, porém apresentou problemas na finalização, não oferencendo perigos ao gol de Fabio Rampi. O São José também buscou atacar, mas os times foram para o intervalo com o placar zerado.

continua após a publicidade

Internacional enfrentou o São José pela 3ª rodada do Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Para a etapa final, Roger Machado promoveu alterações na equipe, incluindo a entrada de Enner Valencia. O atacante ainda não havia entrado em campo pelo Campeonato Gaúcho devido a um desconforto muscular. Assim como no primeiro tempo, o Colorado apresentou as mesmas dificuldades e não ofereceu grandes perigos a Rampi. Já o São José, mesmo com um jogador a menos, tentou chegar ao gol de Anthoni, mas não conseguiu furar a zaga do Internacional.Aos 25, Roger promoveu a estreia de Johan Carbonero. O atacante que veio por empréstimo ao Racing foi relacionado pela primeira vez e já ganhou minutos em campo.

Após muita insistência, o Internacional conseguiu balançar as redes de Fabio Rampi. Vitão encontrou Enner Valencia, mas o juíz assinalou toque no braço do equatoriano, anulando o gol Colorado. Apesar disso, o time seguiu no campo de ataque e, aos 40 minutos, o VAR novamente foi acionado após a bola bater no braço de Lucas Hulk. Daronco assinalou a penalidade máxima, convertida por Alan Patrick.

continua após a publicidade

Alan Patrick abriu o placar para o Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

Já nos acréscimos, a estrela de Carbonero brilhou. O atacante, que fez a sua estreia pleo Inter, deixou seu cartão de visitas. O colombiano acertou um chute, sem chances para Rampi, marcando seu primeiro gol com a camisa Colorada. O apito final, instantes depois, decretou a vitória do Inter.

Joga a luva, goleirão! 🧤



Na estreia com o manto do Clube do Povo, Carbonero acerta um lindo chute e amplia o placar no Estádio do Vale! 😍😍😍😍 pic.twitter.com/YFA8J30pvZ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 29, 2025

O que vem por aí?

O Internacional volta a campo no domingo (2), quando recebe o Avenida, às 20h30, no Beira-Rio. No mesmo dia, porém às 16h, o São José enfrenta o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, na região sul do estado.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO JOSÉ 0 x 2 INTERNACIONAL

3ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025

📆 Data e horário: terça-feira, 28 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul

🥅 Gols: Alan Patrick (43‘ do 2ºT) e Carbonero (48‘ do 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Douglas, Fredson, Rogério Zimmermann (SJO), Vitinho (INT)

🟥Cartão vermelho: Jhonata Varela (SJO)

Escalações:

SÃO JOSÉ (Técnico: Rogério Zimmermann)

Fabio Rampi; Danielzinho, Fredson, Rafael Dumas, Jadson e Lailson; Jhonata Varela, Gabriel Terra e Marcos Vinícius (Maicon Assis); Renê (Marquinhos) e Douglas (Lucas Hulk).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre (Nathan), Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique) e Thiago Maia (Enner Valencia); Wesley (Carbonero), Alan Patrick e Wanderson (Vitinho); Rafael Borré.