Monsoon e Grêmio e enfrentam nesta quarta-feira (29), em jogo válido pela terceira rodada do Gauchão. A bola às 22h (de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), com transmissão do Premiere. Os mandantes têm três pontos e ocupam o terceiro lugar do grupo C, enquanto o Imortal lidera o grupo A com quatro pontos. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Monsoon e Grêmio (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Monsoon x Grêmio

3ª RODADA- CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Francisco Soares;

🚩 Assistentes: Michel Stanislau e Fagner Bueno Cortes;

🖥️ VAR: Douglas Schwengber da Silva.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MONSOON (Técnico: China Balbino)

Anderson Max, Jô, Marcos Arthur, Jeder e Cássio; Adriel, Jeferson e Montefiori; Tony Júnior, Leandro e Matheus Batista.

GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Lucas, Natã, Gustavo Martins e Mayk; Dodi e Edenílson; Cristaldo, Monsalve e Aravena; Arezo.

