Daronco é detonado na web por decisão em jogo do Internacional: ‘Assustador’

Anderson Daronco virou um dos assuntos mais comentados nas redes na noite desta terça-feira (28) por uma decisão em São José x Internacional. O árbitro foi criticado por não aplicar um cartão vermelho em campo para um jogador da equipe da casa, que foi expulso após análise do juiz no VAR.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo, quando Jhonata acertou as travas da chuteira na perna de Alan Patrick. Em campo, Daronco sequer aplicou cartão amarelo ao jogador. O árbitro gaúcho foi chamado ao VAR e após analisar a jogada no vídeo, expulsou o meia do São José.

Veja as reações nas redes sociais: