Calendário cobra o preço e Internacional tem 11 atletas no DM

A pré-temporada inexistente. O acúmulo de jogos e viagens. A falta de tempo para treinos e recuperação. Enfim, os motivos são muitos e todos estão relacionados a uma questão: o calendário de 2025. Com a realização do Mundial de Clubes entre junho e julho, os primeiros seis meses acumularam um total de 32 jogos em 140 dias, uma média de uma partida a cada quatro dias. Por conta disso, o Internacional está com 11 atletas no departamento médico – fora os que já se recuperaram.

O número soma casos mais antigos, como Gabriel Mercado, no DM desde setembro de 2024, e Bruno Gomes, desde janeiro, aos mais recentes. Alguns tem previsão de retorno para breve.

Três se lesionaram contra o Flu

Os atletas em tratamento enfrentaram questões musculares, ligamentares e traumas. Nos bastidores, o clube aposta nas pausas para a Data FIFA e para o Mundial para recuperar o elenco visando a recuperação o Campeonato Brasileiro e as chances do bi da Copa do Brasil e do tri na Libertadores.

Com os casos mais recentes, a lista de desfalques tem: o goleiro Rochet; os laterais Bruno Gomes e Bernabei; os zagueiros Mercado e Victor Gabriel; o volante Fernando; e os atacantes Vitinho, Carbonero, Ricardo Mathias, Valencia e Rafael Borré.

Os mais recentes são o camisa 5, que tem lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito; o 19, com lesão no abdômen; e o 28 com suspeita de trauma no braço direito. Todos saíram machucados do jogo com o Fluminense, no domingo (1º).

Previsões de retorno

O clube aposta no retorno de dois jogadores para o último jogo antes da pausa para o Mundial. O garoto Ricardo Mathias e o equatoriano Enner Valencia devem ficar à disposição para enfrentar o Atlético-MG, no próximo dia 12. Depois da parada, Victor Gabriel, Sergio Rochet, Carbonero, Mercado, Bernabei e Borré têm chances de voltar, contra o Vitória, em 12 de julho.

Entre os casos mais graves estão Fernando e Bruno Gomes. Os dois tiveram lesões ligamentares e as recuperações demoram cerca de nove meses para liberação para jogos oficiais pelo protocolo médico colorado.

Veja caso a caso

Jogador Posição Lesão Quando Previsão de retorno Sergio Rochet Goleiro Fratura no quarto metarcapo da mão esquerda 29/3/2025 12/7, contra o Vitória Bruno Gomes Lateral-direito Ruptura de LCA* do joelho esquerdo 22/1/2025 Final de novembro Gabriel Mercado Zagueiro Idem 22/9/2024 12/7, contra o Vitória Victor Gabriel Zagueiro Ruptura parcial de ligamentos do tornozelo direito 23/5/2025 12/7, contra o Vitória Bernabei Lateral-esquerdo Lesão muscular de grau 3 na coxa esquerda 28/5/2025 13/8, contra o Flamengo Fernando Volante Ruptura de LCP** do joelho direito 1º/6/2025 Dezembro Johan Carbonero Atacante Lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda 13/4/2025 12/7, contra o Vitória Enner Valencia Atacante Lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda 8/5/2025 12/6, contra o Atlético-MG Rafael Borré Atacante Lesão muscular no abdômen 1º/6/2025 12/7, contra o Vitória Ricardo Mathias Atacante Desconforto muscular na coxa esquerda 25/5/2025 12/6, contra o Atlético-MG Vitinho Atacante Suspeita de trauma no braço direito 1º/6/2025 Sem previsão

*LCA: ligamento cruzado anterior; **LCP: ligamento cruzado posterior