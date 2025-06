O que o Internacional perde com a ausência de Fernando

Se o jogo está encrespado, lá vai Fernando atuar entre os zagueiros, reforçando defesa. Se o time está no domínio da partida, lá está Fernando no meio do campo ou até no ataque, carimbando a bola nas primeiras ações e chegando à área adversária. Em resumo, o camisa 5 é o primeiro homem a defender e o primeiro a atacar. E com qualidade. Por isso, o Lance! analisa o que o Internacional perde com sua ausência.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Dos 31 jogos oficiais o Colorado em 2025, o Polvo, como Fernando passou a ser chamado na Europa, esteve em campo 23 vezes – 13 vitórias, seis empates e quatro derrotas. Das nove ausências, nenhuma foi por lesão. Agora, ficará fora até dezembro por conta de uma ruptura no ligamento cruzado posterior do joelho direito sofrido no primeiro tempo da derrota por 2 a 0 para o Fluminense, no domingo (1º).

Os tentáculos de Fernando

O apelido Polvo, que ganhou nos tempos em que jogou no Porto, entre 2008 e 2014, surgiu porque seus “tentáculos” o fazem presente em momentos decisivos dos jogos em que atua. Seja no setor defensivo, seja no ofensivo. E é essa a principal característica que fará falta no time do técnico Roger Machado.

continua após a publicidade

Sua versatilidade e facilidade no jogo aéreo o fizeram atuar como terceiro zagueiro no esquema do treinador colorado. Ao mesmo tempo, o bom passe o coloca como peça fundamental no início das jogadas ofensivas – ele acertou 91% dos 1.237 passes que deu este ano. Soma-se isso sua movimentação em campo, que o leva à área adversária – o atleta fez seis finalizações a gol, e colocou duas bolas na rede.

Quem o substituirá?

São todos esses "tentáculos" que a equipe alvirrubra perde com sua ausência. Isso porque nenhum dos volantes à disposição no elenco cumprem todas essas funções. Não ao mesmo tempo. Ronaldo está mais para o Fernando defensivo. Thiago Maia, que começou a carreira como primeiro volante, mais para o camisa 5 ofensivo.

continua após a publicidade

Para o jogo decisivo para o afastamento do Z4, no dia 12, contra o Atlético-MG, será um dos dois que iniciará o jogo com a difícil função de substituir Fernando. Para o restante da temporada, o plano da direção é achar um volante à altura.

Caíque, volante do Juventude, interessa ao Inter (Foto: Divulgação/EC Juventude)

Um dos nomes sondados é Caíque, do Juventude. O jogador de 29 anos já atuou com Roger Machado, quando o técnico treinou na Serra Gaúcha, em 2014. Outros nomes serão sondados nos próximos dias. Entre eles estará também Elián Irala, que o Inter tentou no começo do ano e não fechou por detalhes.

Apuração do Lance! aponta para o camisa 5 do San Lorenzon. Segundo informações levantadas na época do negócio e recentemente, a contratação do jovem de 20 anos estaria alinhavada entre os clubes, o staff do atleta e o próprio Irala, faltando apenas bater o martelo.

Conforme jornalistas que cobrem El Ciclón, Irala é o típico camisa 5. Volante central, com projeção à frente, podendo jogar tanto na primeira como na segunda função do meio-campo. Tem facilidade para chegar e arrematar de fora da área – fez alguns gols dessa forma. Também pode ser aproveitado na lateral-direita, onde igualmente joga bem.

Negócio com Elián Irala estaria alinhavada (Foto: Divulgação/CASL)

Os números de Fernando em 2025