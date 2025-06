Dados do Lance! indicam chances do Internacional no Brasileiro

A meta do técnico Roger Machado era chegar ao intervalo para o Mundial de Clubes próximo aos líderes do Campeonato Brasileiro. O acúmulo de jogos e viagens, a falta de descanso e treinos, as lesões e a necessidade constante de buscar resultados, porém, levaram o Colorado à proximidade da zona de rebaixamento. Com base nas 11 primeiras rodadas, projeção do Lance! indica as chances do Internacional na competição.

Os percentuais indicam as possibilidades alvirrubras no Brasileirão. As probabilidades de título são pequenas nesse momento. Já as de presença no Z4 preocupam.

Como está o Inter

Com 11 rodadas, o Colorado tem duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas, somando 11 pontos, um a mais do que o Fortaleza, 17º e primeiro na zona de rebaixamento. Conforme os cálculos do Lance!, a faixa entre o 13º e o 16º colocado reúne os clubes que vivem sob risco latente: estão fora do Z4, mas ainda não garantiram estabilidade.

O Internacional aparece com 31% de chances de finalizar o torneio neste grupo, sendo o mais tradicional entre os ameaçados. Sua campanha atual mostra dispersão entre o meio de tabela e risco moderado de queda.

Seu próximo adversário, o Atlético-MG também vive oscilação, mas entre o G4 e o meio a classificação. Uma vitória na partida do dia 12, na Arena MRV, em Belo Horizonte, é essencial para o Inter, assim como para o Galo, para direcionar o restante o campeonato.

As chances de G4 são pequenas

Com o atual desempenho, de apenas 33%, o time do técnico Roger Machado tem pouquíssimas chances de fechar o Brasileiro entre os quatro primeiros. A probabilidade de ser campeão está em apenas 0,39%; para ser vice, em 0,82%; terceiro, 1,28%; e quarto, 1,77%.

Os dados do Lance! também indicam as chances de ficar em cada um dos grupos definidos: G4, entre quinto e 12º, entre 13º e 16º, e Z4. É bom lembrar que os cálculos foram feitos com base nos resultados das 11 primeiras rodadas.

G4 5º a 12º 13º a 16º Z4 Internacional 4,3% 35,3% 31% 29,5%