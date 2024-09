Os novos jogadores do sistema defensivo do Colorado (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 18:21 • Porto Alegre (RS)

A tarde desta terça-feira (10) foi marcada pela apresentação de dois novos reforços do Internacional. No Beira-Rio, o lateral Braian Aguirre e o zagueiro Clayton Sampaio disseram estar prontos para a estreia e valorizaram a chegada no Colorado.

Tanto Braian, quanto Clayton já estão regularizados no BID e treinam com a equipe no CT Parque Gigante. O lateral, todavia, estava realizando trabalhos à parte até a manhã de segunda-feira (09). Porém, de acordo com Aguirre, ele está pronto para vestir a camisa.

- Minha condição física está muito boa. Vinha treinando no Lanús, em recuperação de lesão, mas vinha treinando muito bem (…) Falei com Roger mais ou menos do que ele queria, mas não me disse nada se eu ia jogar ou não essa partida. Vamos esperar o que ele vai decidir e se eu tiver oportunidade vou dar o máximo. - revelou o argentino.

Braian Aguirre é lateral-direito tem 24 anos (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Os dois também destacaram a oportunidade de jogar no Internacional. Para Clayton, que vestirá a camisa número 20, houve um grande interesse. Para poder contar com o jogador, o Colorado desembolsou R$7,3 milhões por 80% dos direitos.

- Quando surgiu a proposta de vir para o Inter, fiquei muito contente com o interesse. Teve muito interesse da minha parte de fazer parte desse grande grupo. A gente sabe do tamanho do Inter. Estou focado e motivado para ajudar o Inter. - disse o zagueiro.

Clayton Sampaio tem 24 anos e assinou contrato até o final de 2028 (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Internacional volta a campo na noite de quarta-feira (11), quando encara o Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os novos reforços poderão estar à disposição de Roger Machado. A bola rola a partir das 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

