Inter quer manter vantagem histórica contra o Fortaleza (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 17:09 • Porto Alegre (RS)

O Internacional recebe o Fortaleza na noite de quarta-feira (11) em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times entram em campo a partir das 19h30 e são os donos da casa que contam com o retrospecto favorável: perderam apenas uma vez no Beira-Rio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na história do confronto, foram 12 jogos como o Internacional de mandante, com oito vitórias do Colorado, três empates e apenas um triunfo do Fortaleza. Além disso, os donos da casa marcaram 20 gols, enquanto os visitantes, sete.

➡️ Braian Aguirre comemora acerto com o Internacional e cita ‘grande passo‘ na carreira

A única vitória do Fortaleza veio justamente no último encontro entre as equipes. Na última temporada, em 19 de agosto de 2023, o Leão venceu o Colorado no Beira-Rio por 1 a 0, com gol marcado por Thiago Galhardo, fazendo valer a Lei do Ex.

Último jogo do Inter no Brasileirão foi uma vitória em cima do Juventude por 3 a 1 (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

➡️ Internacional projeta 25 mil torcedores diante do Fortaleza pelo Brasileirão

Internacional e Fortaleza se enfrentam na noite de quarta-feira, a partir das 19h30, no Beira-Rio. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, são esperados 25 mil torcedores.