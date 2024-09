Braian Aguirre comemora acerto com o Internacional e cita ‘grande passo‘ na carreira

Braian Aguirre concede sua primeira entrevista com a camisa do Internacional (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 15:47 • Rio Grande do Sul

Apesar de ainda não ter sido apresentado oficialmente, Braian Aguirre já concedeu a sua primeira entrevista com a camisa do Internacional. O novo lateral-direito Colorado exaltou a sua chegada e revelou surpresa com o clube.

Para os canais oficiais do Inter, o lateral disse estar muito feliz com a negociação e chegou a tratar como um ‘grande passo‘ na sua carreira. Aguirre também exaltou o Clube e disse estar surpreso desde a sua chegada.

-Muito contente, minha família e meus amigos me felicitaram. É um grande passo na minha carreira e todos estão contentes (…) A verdade é me surpreendeu, me surpreendeu muito o Clube. O quão grande é, e como é bonita a estrutura e o estádio. Saibam que vou deixar tudo pela camiseta. - disse o jogador.

Café, como é chamado em seu país de origem, foi o último reforço Colorado na janela de transferências do meio do ano. Para contar com o lateral, o Internacional desembolsou US$1,4 milhão (R$7,8 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador, com obrigação de compra de mais 25% caso atinja metas no Beira-Rio.

Braian Aguirre já está integrado ao elenco do Internacional e esteve presente na reapresentação do grupo nesta quinta-feira (05). O lateral pode estrear com a camisa Colorada diante do Fortaleza, na próxima quarta-feira (11), em partida atrasada do Campeonato Brasileiro.