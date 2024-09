Roger Machado destaca trabalho mental, vê Internacional em ascensão e mira Libertadores

Roger Machado concedeu entrevista na última segunda-feira (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 16:44 • Rio de Janeiro

Próximo a completar dois meses à frente do Internacional, Roger Machado concedeu entrevista aos canais oficiais no clube na noite de segunda-feira (09). O técnico avaliou o início do trabalho e definiu a sua meta: a Libertadores.

Apesar de um início conturbado, com uma eliminação na Sul-Americana, Roger entende que construiu uma base importante e que, com isso, os resultados começaram a aparecer. Já são 10 jogos no comando do Inter, com três vitórias, cinco empates e duas derrotas, chegando a um aproveitamento de 46%.

- Infelizmente lá no início, a gente pegou ali a segunda partida da Sul-Americana, com o trabalho iniciando, conhecendo os atletas, entendendo onde cada um podia render mais, entre saídas e chegadas, em função da janela de transferência. Penso que a gente construiu dentro da competição uma base importante nesses 60 dias com a contratação de jogadores dentro do perfil também que a gente imaginava que precisava evoluir, e os resultados começaram a aparecer - disse Roger.

Com a chegada de Roger, o cenário no Internacional mudou. Se antes o time lutava contra um possível rebaixamento, agora mira uma vaga na Libertadores, como destacou o próprio treinador. Com três partidas atrasadas, o Colorado se encontra na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos conquistados.

- Conseguimos conciliar resultado e desempenho. A partir de agora, é ampliar a janela de bons resultados, subir na tabela e se colocar na parte da frente, almejando coisas importantes. As posições classificatórias para a Libertadores estão ali na frente. Penso que é o nosso horizonte - destacou o treinador.

Roger entende que a parada da Data Fifa foi essencial para o Internacional, principalmente para tratar do desgaste não apenas físico, como emocional. O momento também foi importante para trabalhar o estilo de jogo do treinador.

Roger Machado durante partida do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

- Inicialmente, a gente priorizou o descanso físico e emocional. No segundo momento, mesmo com ausência dos selecionáveis, trabalhar na evolução, pensando no nosso adversário, mas também no conceito em si. Momentos importantes para evoluir e solidificar o que já está muito bem. Semana inteira de treinos onde pode evoluir nas questões físicas, técnicas e táticas do grupo todo - concluiu.

O Internacional volta a campo na noite de quarta-feira (11), quando enfrenta o Fortaleza em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30, no Beira-Rio. Para o confronto, são esperados 25 mil torcedores.