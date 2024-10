Inter afasta problemas na zaga e se mantém entre melhores defesas do Brasileirão

Igor Gomes deixou o time, enquanto Vitão mantém boa sequência (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 19:38 • Porto Alegre (RS)

Nas últimas semanas, o Internacional viu o seu setor defensivo diminuir drasticamente. Se antes possuía seis zagueiros, agora tem apenas três, sendo que um está lesionado. Apesar disso, os números são impressionantes e o time tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro.

Desde a janela de meio de ano, o Internacional negociou Robert Renan e Igor Gomes. Além disso, Gabriel Mercado sofreu uma ruptura ligamentar e fica de fora do restante da temporada. Para piorar, Agustín Rogel teve constatada lesão muscular e é esperado para após a parada da Data Fifa. Com isso, Vitão e Clayton Sampaio são os únicos zagueiros de origem no elenco. Victor Gabriel, da base Colorada, vem treinando com o grupo.

Vitão é um dos pilares defensivos do time do Inter. (Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional)

Apesar disso, o Internacional mostra que tem uma defesa sólida, não só com seus zagueiros, mas pelo setor que também conta com Rochet, no gol, e Bruno Gomes e Bernabei nas laterais. Os números não mentem. Dos times que disputam a Série A, o Colorado é o que tem a segunda defesa menos vazada, atrás apenas do Palmeiras. Foram 24 gols sofridos em 27 jogos.

5 melhores defesas da Série A:

Palmeiras - 20 gols Internacional - 24 gols Botafogo - 25 gols Fortaleza - 26 gols Cruzeiro - 28 gols

Contra o Corinthians, a tendência é que Roger Machado não faça mudanças no setor defensivo. Os times se enfrentam no sábado (5), a partir das 19h, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.