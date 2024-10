Inter treina com desfalques e Roger começa a esboçar time para enfrentar o Corinthians

Roger Machado comandou o treino no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 15:33 • Porto Alegre (RS)

O Internacional se reapresentou na manhã desta quarta-feira (2) com foco total no próximo confronto do Campeonato Brasileiro. Seis jogadores não estiveram no campo do CT Parque Gigante, mas isso não impediu Roger de começar a esboçar o time que enfrentará o Corinthians.

➡️Fernando leva terceiro amarelo e desfalca o Internacional contra o Corinthians

Contra o Vitória, no domingo (29), o Internacional viu Fernando levar o terceiro cartão amarelo. Com isso, o volante desfalca o time contra o Corinthians. Porém, o jogador deixou o campo com dores no tornozelo e sequer esteve em campo no treinamento desta terça-feira. O Clube ainda não informou se houve lesão.

➡️Sem Fernando, veja quem Roger Machado pode escalar para enfrentar o Corinthians

Além de Fernando, Rochet, Vitão, Rogel, Bruno Tabata e Borré foram ausências na atividade desta manhã. Conforme informou a assessoria do Clube, o goleiro foi preservado para controle de carga, caso parecido de Vitão e Tabata, que ficaram na academia realizando trabalhos específicos. Já Rogel e Borré tratam de lesões musculares e não há atualizações no momento.

Time começa a ser definido

Valencia deve comandar o ataque Colorado diante do Corinthians. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Apesar da extensa lista de desfalques, Roger Machado começou a definir o time que enfrentará o Corinthians, no sábado (5). Em campo reduzido, o técnico trabalhou a equipe com Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

A tendência é que Vitão entre no time no lugar de Victor Gabriel e Rochet no de Anthoni. Rômulo deve ser o escolhido para o lugar de Fernando. Já a definição sobre o ataque acontecerá nos próximos dias, mas Valencia deve ser mantido, visto que Borré é esperado apenas para o Gre-Nal, após a Data Fifa.

➡️CBF define data do próximo clássico Gre-Nal

O Internacional volta a campo no sábado, quando enfrenta o Corinthians, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo.