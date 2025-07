Novela Vitinho: atacante pode permanecer no Internacional

Atacante que chegou por empréstimo de seis meses pode permanecer em definitivo no Internacional. Pelo que apurou o Lance!, se Vitinho renovar seu vínculo por empréstimo por mais um ano com o Colorado poderá ficar no Beira-Rio sem a necessidade de compra dos direitos econômicos junto ao Dínamo de Kiev. Tudo depende da ampliação de normativa da Fifa relacionada a países em conflito bélico, o que deve ocorrer em dez dias.

O camisa 28 está no departamento médico por conta de uma fratura no cotovelo esquerdo e faz parte dos planos alvirrubros para a recuperação no Campeonato Brasileiro e as disputas das oitavas de final das copas do Brasil e Libertadores.

Regra atual venceu

A regra a Fifa que permite aos atletas de clubes em zona de guerra possam sair para outros países sem quebra de vínculo venceu no dia 30 de junho, junto com o contrato de empréstimo de Vitinho. O atleta pertence ao Dínamo de Kiev. Vale lembrar que a Rússia e Ucrânia estão em guerra e nova ofensiva recente de Moscou ampliou o conflito.

O 28 do Inter pertence ao time da capital ucraniana desde agosto de 2021, mas desde 2022, quando o Kremlin invadiu várias regiões da Ucrânia, voltou ao Brasil, por meio da norma emitida pela entidade máxima do futebol. Desde então, passou por Athlético-PR e Bragantino, antes de chegar ao Beira-Rio.

Rússia e Ucrânia estão em guerra desde fevereiro de 2022 (Sergei Supinsky/AFP)

Pré-contrato pode ser assinado

Os dirigentes colorados têm confirmação da Fifa de que a norma irá ser ampliada. Assim, pretende atualizar o contrato com Vitinho, ficando com o atleta até junho de 2026. Se isso ocorrer, ao final do empréstimo, o jogador poderá permanecer sem custos.

É que o vínculo com o Dínamo vence em 30 de junho do ano que vem. Dessa forma, o 28 já pode assinar um pré-contrato em dezembro. O cenário agradaria tanto ao Alvirrubro como a Vitinho e seu estafe.